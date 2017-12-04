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Три балла из пяти. Глава Бобруйска раскритиковал работу по уборке снега
05.12.2017 08:56 — Новости Общества | Tut.by
Уборку улиц Бобруйска после первого серьезного снегопада глава города Александр Студнев оценил на «крепкую тройку по 5-балльной системе», пишет
Александр Студнев заметил, что проезжая часть и тротуары утром после выходных были очищены от снега, но без должного внимания остались улицы в 5−7 микрорайонах. Глава города сказал, что настораживает то, что не вывели технику и людей на уборку закрепленных территорий бобруйские предприятия, а ведь одному дорожному управлению не под силу оперативно справиться со снегоуборкой.
С неудовлетворительной стороны Александр Викторович отметил механико-технологический колледж и электротехнический колледж им. Черныша, где в половине девятого не приступали к уборке снега. Плохо сработали коммунальные службы на уборке дворовых территорий, с негативной стороны отмечены и торговые объекты города.
А с лучшей стороны председатель горисполкома отметил работу по уборке снега автобусного парка № 2, горрайотдела по ЧС, предприятия «Бобруйскагромаш», медицинских учреждений. Он подчеркнул, что эти организации должны стать примером для остальных.
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Александр Студнев сделал замечание и в адрес отдела ГАИ по поводу машин-"подснежников", которые мешают снегоуборочной технике.
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