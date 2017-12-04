Три балла из пяти. Глава Бобруйска раскритиковал работу по уборке снега

Уборку улиц Бобруйска после первого серьезного снегопада глава города Александр Студнев оценил на «крепкую тройку по 5-балльной системе», пишет «Бабруйскае жыццё» . Прозвучало замечание и в адрес отдела ГАИ: на улицах не должно быть машин-«подснежников», мешающих работе снегоуборочной технике, сказал председатель горисполкома.





Александр Студнев заметил, что проезжая часть и тротуары утром после выходных были очищены от снега, но без должного внимания остались улицы в 5−7 микрорайонах. Глава города сказал, что настораживает то, что не вывели технику и людей на уборку закрепленных территорий бобруйские предприятия, а ведь одному дорожному управлению не под силу оперативно справиться со снегоуборкой.

С неудовлетворительной стороны Александр Викторович отметил механико-технологический колледж и электротехнический колледж им. Черныша, где в половине девятого не приступали к уборке снега. Плохо сработали коммунальные службы на уборке дворовых территорий, с негативной стороны отмечены и торговые объекты города.

А с лучшей стороны председатель горисполкома отметил работу по уборке снега автобусного парка № 2, горрайотдела по ЧС, предприятия «Бобруйскагромаш», медицинских учреждений. Он подчеркнул, что эти организации должны стать примером для остальных.



