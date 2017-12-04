|
Во дворе многоэтажки в Могилеве под мусоровозом провалился асфальт. Не впервые
05.12.2017 08:54 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве во дворе многоэтажки на проспекте Димитрова провалился асфальт. Часть дороги обрушилась во время вывоза со двора мусора. Жильцы дома утверждают, что это не первый подобный инцидент в их дворе.
После обнаружения проблемы на место выехали аварийные службы. Место провала обнесли лентой, повесили таблички «Опасная зона», «Проход запрещен». Дополнительно установлены деревянные щиты во избежание аварийных ситуаций.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Место провала обнесли лентой, повесили таблички "Опасная зона", "Проход запрещен".
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии