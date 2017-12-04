ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во дворе многоэтажки в Могилеве под мусоровозом провалился асфальт. Не впервые

05.12.2017 08:54 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве во дворе многоэтажки на проспекте Димитрова провалился асфальт. Часть дороги обрушилась во время вывоза со двора мусора. Жильцы дома утверждают, что это не первый подобный инцидент в их дворе.

После обнаружения проблемы на место выехали аварийные службы. Место провала обнесли лентой, повесили таблички «Опасная зона», «Проход запрещен». Дополнительно установлены деревянные щиты во избежание аварийных ситуаций.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Место провала обнесли лентой, повесили таблички "Опасная зона", "Проход запрещен".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Россия и Олимпиада, кредитный бум, хоккей с президентом, обман гравитации - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика