Во дворе многоэтажки в Могилеве под мусоровозом провалился асфальт. Не впервые

В Могилеве во дворе многоэтажки на проспекте Димитрова провалился асфальт. Часть дороги обрушилась во время вывоза со двора мусора. Жильцы дома утверждают, что это не первый подобный инцидент в их дворе.

После обнаружения проблемы на место выехали аварийные службы. Место провала обнесли лентой, повесили таблички «Опасная зона», «Проход запрещен». Дополнительно установлены деревянные щиты во избежание аварийных ситуаций.