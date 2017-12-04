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Последний эротический кинотеатр закрывается в Париже

05.12.2017 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК,  5 дек — Sputnik. О своем закрытии объявил последний эротический кинотеатр Парижа "The Beverley" — в последнее время его посещает слишком мало народу. 74-летний владелец кинотеатра Морис Ларош решил уйти на пенсию, об этом он сообщил французским СМИ.

Последний эротический кинотеатр закрывается в Париже
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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"Сейчас, когда нам удается продать 500-600 билетов в неделю, мы счастливы. Двадцать лет назад мы продавали по 1,5-1,6 тысячи билетов, но наше время прошло. Мы проигрываем онлайну. В начале восьмидесятых атмосфера была более веселой. Только в нашем районе Парижа было 20 эротических кинотеатров, а по всей Франции — 110", — рассказал Ларош.

Он купил кинотеатр в 1993 году, когда "The Beverley" имел большой успех. Но с течением времени и развитием интернета люди стали все реже приходить туда, остались в основном постоянные клиенты, посещающие кинотеатр на протяжении всех 60-ти лет его существования.

По словам Мориса Лароша, к нему даже приезжали пары с детьми, которых они зачали после сеанса в его кинотеатре, а в последние годы его детище столкнулось с растущей конкуренцией со стороны порнофильмов в интернете. В связи с этим он решил закрыть "The Beverley" и уйти на пенсию.

 
Теги: Минск
 
 
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Парижский эротический кинотеатр "The Beverley" просуществовал 60 лет, и все это время его посещали в основном постоянные клиенты.

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