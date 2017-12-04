Последний эротический кинотеатр закрывается в Париже

МИНСК, 5 дек — Sputnik. О своем закрытии объявил последний эротический кинотеатр Парижа "The Beverley" — в последнее время его посещает слишком мало народу. 74-летний владелец кинотеатра Морис Ларош решил уйти на пенсию, об этом он сообщил французским СМИ.

"Сейчас, когда нам удается продать 500-600 билетов в неделю, мы счастливы. Двадцать лет назад мы продавали по 1,5-1,6 тысячи билетов, но наше время прошло. Мы проигрываем онлайну. В начале восьмидесятых атмосфера была более веселой. Только в нашем районе Парижа было 20 эротических кинотеатров, а по всей Франции — 110", — рассказал Ларош.

Он купил кинотеатр в 1993 году, когда "The Beverley" имел большой успех. Но с течением времени и развитием интернета люди стали все реже приходить туда, остались в основном постоянные клиенты, посещающие кинотеатр на протяжении всех 60-ти лет его существования.

По словам Мориса Лароша, к нему даже приезжали пары с детьми, которых они зачали после сеанса в его кинотеатре, а в последние годы его детище столкнулось с растущей конкуренцией со стороны порнофильмов в интернете. В связи с этим он решил закрыть "The Beverley" и уйти на пенсию.