ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минтруда и соцзащиты: белорусы стали позже вступать в брак

05.12.2017 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Министерство труда и соцзащиты провело социологическое исследование с целью определить, какая поддержка нужна молодым белорусским семьям.

"В прошлом году вышли на естественный рост населения, важно понимать, какие резервы есть в обществе для стимулирования рождаемости", — рассказал замминистра труда и соцзащиты Александр Румак в эфире телеканала "Беларусь-1".

Статистический комитет случайным образом отобрал респондентов, опросить удалось больше десяти тысяч человек. Согласно исследованию, средний возраст вступления в брак повышается. Мужчины начали создавать семьи в 27 лет, женщины – в 25. По данным Белстата, в минувшем году большинство женщин вступило в брак в возрасте 20-24 лет (на этот возраст пришлось 33,7% браков).

Первых детей белоруски заводят после 26 лет. Если в 2010 году средний возраст молодой мамы был 24,9 года, то в 2016 – 26,3. В этом году в Беларуси на свет появились 103 000 малышей. В минувшем году мамами стали 117 800 белорусок.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины создают семью в 27 лет, женщины – в 25, первых детей белорусские женщины заводят после 26 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Последний эротический кинотеатр закрывается в Париже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика