Минтруда и соцзащиты: белорусы стали позже вступать в брак

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Министерство труда и соцзащиты провело социологическое исследование с целью определить, какая поддержка нужна молодым белорусским семьям.

"В прошлом году вышли на естественный рост населения, важно понимать, какие резервы есть в обществе для стимулирования рождаемости", — рассказал замминистра труда и соцзащиты Александр Румак в эфире телеканала "Беларусь-1".

Статистический комитет случайным образом отобрал респондентов, опросить удалось больше десяти тысяч человек. Согласно исследованию, средний возраст вступления в брак повышается. Мужчины начали создавать семьи в 27 лет, женщины – в 25. По данным Белстата, в минувшем году большинство женщин вступило в брак в возрасте 20-24 лет (на этот возраст пришлось 33,7% браков).

Первых детей белоруски заводят после 26 лет. Если в 2010 году средний возраст молодой мамы был 24,9 года, то в 2016 – 26,3. В этом году в Беларуси на свет появились 103 000 малышей. В минувшем году мамами стали 117 800 белорусок.