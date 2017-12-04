Гродненский парикмахер Никита Кузикевич хоть и очень молод — парню всего 18 — но в парикмахерском деле не новичок. Стричь стал лет в 15. Сначала тренировался на друзьях, потом закончил колледж по парикмахерской специальности, затем работал в одном из гродненских барбершопов. Наработав клиентскую базу, ушел в «свободное плавание» — стал зарабатывать деньги. А потом вдруг решил стричь всех бесплатно.





Никита говорит, что делает он это не благотворительности ради, а все для того, чтобы вокруг было больше красоты. А еще бесплатные стрижки — его внутренний порыв.

— Никакого гуманизма, — говорит Никита. — Эта затея — чистый эгоизм, проверка себя. Да, звучит, конечно, странно, но я решил, что какое-то время (а на сколько меня хватит — пока не знаю) буду стричь всех своих клиентов бесплатно.

И вот уже несколько месяцев Никита слово свое сдерживает и работает на дому на чистом энтузиазме.





— Фишка в том, что стрижки для меня — это искусство и вдохновение, а когда ты это искусство превращаешь в работу, оно надоедает. Уходит что-то важное.

Никита знает, что совсем без денег прожить сейчас нельзя — в нашем мире за услуги и товары все-таки надо платить, — но, говорит, иногда стоит сделать перерыв. Правда, только в том случае, если действительно есть какая-то внутренняя потребность сделать что-то бесплатное. Потому что, по словам парня, благотворительность ни к чему хорошему не приводит.





— Люди сразу же думают — о, халява. И начинают искать какие-то подводные камни. Если бесплатные стрижки — значит, ученик, или делает что-то не так. У меня все не так. Качество моих работ можно оценить по фото — это отнюдь не ученический уровень. Мужская стрижка — это около 40 минут кропотливой работы, — говорит Никита.

Клиентам — молодым ребятам — только и подавай модные стрижки. Поэтому многие и выбирают Никиту, зная, что тот в курсе мировых тенденций в парикмахерском искусстве. А вот идею не платить за парикмахерские услуги восприняли неоднозначно.





— Нет, ну я обрадовался, конечно. Экономия какая!, — говорит один из клиентов парикмахера Егор.

Сегодня у Никиты — аншлаг. В день к молодому человеку, как и раньше, записывается по 3−4 человека. Иногда — больше. Темп работы Никита не сбавлял. Стричь хуже не стал: все также по сорок минут колдует над каждой головой.

— Большинство моих клиентов — мужчины. Конечно, могу сделать и женскую стрижку. Но чаще всего девушки не особо экспериментируют со своим образом. Поэтому мужчин стричь интереснее, — говорит Никита и ловко орудует ножницами.

Здесь, конечно, возникает вопрос, за какие средства молодой человек собирается жить, если денег за свою работу не берет.





— У меня есть кое-какие сбережения. Конечно, если человек захочет мне оставить деньги за стрижку, то я не откажусь. Потому что, как оказалось, не все люди уютно себя чувствуют, когда ты говоришь: я подстриг вас бесплатно. Люди начинают чувствовать себя неловко, как будто остаются мне что-то должны. А я ведь это делаю для себя — такой эксперимент, договор с собой: насколько мне будет интересно. Некоторые клиенты очень удивлялись. Да и не все друзья понимали. Говорили: «Никита, ты что? С ума сошел?». Нет, не сошел, просто так решил. Мне трудно как-то все это объяснить. Есть внутренний порыв. Вот и все.





— То есть любой человек может к тебе прийти и подстричься бесплатно?

— Да, и будет ему счастье, а мне — удовольствие от процесса, — смеется Никита и говорит, что пока точно намерен продолжать свой эксперимент. — А там посмотрим: вдруг без денег станет совсем туго или эта затея перестанет приносить мне удовольствие.