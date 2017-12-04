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Гриппом в Беларуси пока не болеют, но от него уже привились почти 3,7 млн белорусов
05.12.2017 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси ниже на 3,8%, чем в прошлом году. 72% заболевших — дети. Об этом сообщается на сайте
Сейчас люди в основном болеют негриппозными респираторными вирусами: аденовирусами, респираторно-синтициальными и вирусами парагриппа. Положительных лабораторных результатов идентификации вирусов гриппа специалисты не отмечают.
По их данным, аналогичная ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями наблюдается и в соседних странах. Только отдельные европейские страны сообщают о единичных случаях и ограниченном распространении гриппа.
При этом профилактические прививки от гриппа в Беларуси уже сделали почти 3,7 млн человек, в том числе более 1,7 млн тех, кто относится к группе высокого риска. Это дети от 6 месяцев до 3-х лет, дети и взрослые, страдающие хроническими заболеваниями и беременные. Также привито более 180 тысяч медицинских работников, более 625 тысяч дошкольников и школьников.
Напомним, что люди из группы риска в более 70% случаев
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Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси ниже на 3,8%, чем в прошлом году. 72% заболевших - дети. Об этом сообщается на сайте...
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