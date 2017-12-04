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Минюст РФ назвал список СМИ-иноагентов
05.12.2017 09:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Министерство юстиции России признало иностранными агентами несколько филиалов американских СМИ, соответствующее решение опубликовано во вторник на сайте ведомства.
После принятия российскими парламентариями поправок в законодательство Минюст имеет право признавать иностранными агентами не только организации, но и СМИ. Уже 5 декабря ведомство опубликовало первый перечень изданий-иноагентов.
В списке — американские СМИ
В составленный Минюстом России перечень попали только американские издания:
Таким образом, в список попали исключительно те издания, которые финансируются Госдепартаментом США. Другие американские СМИ, в том числе известные телеканалы как CNN, в список не вошли.
Что ждет СМИ-иноагенты в РФ?
Согласно российскому законодательству, вся продукция СМИ-иноагентов теперь должна будет маркироваться соответствующим образом.
Кроме этого, организации должны будут каждый квартал отчитываться обо всех полученных средствах. Также каждые шесть месяцев эти издания должны будут публиковать отчеты о своей деятельности.
© Sputnik/ Константин Чалабов
Каждый год эти издания обязаны проходить проверку прокуратуры и Минюста. В случае жалоб на работу иноагента и соблюдение законодательства возможны внеплановые проверки.
Почему Россия начала составлять список СМИ-иноагентов
Это решение — зеркальные меры российских властей на
Телеканал RT американский Минюст обязал в сжатые сроки регистрироваться в качестве иноагента, что значит предоставление информации обо всех сотрудниках и иной отчетности. Большинство зарубежных изданий в США, таких, как DW, BBC, CCTV или RFI статус иностранных агентов не получали.
Несмотря на заявления о том, что статус иноагента не помешает работе изданий, вскоре RT лишился аккредитации при Конгрессе США.
После всех этих событий российские депутаты приняли решение принять поправки в законодательство и расширить полномочия Минюста РФ: в список иноагентов могут быть включены не только НГО, но и СМИ. Решение о включении в перечень принимает Министерство юстиции.
Кроме того, в ответ на лишение аккредитации российских журналистов в Конгрессе комитет Госдумы решил запретить проход в нижнюю палату парламента американским СМИ-иноагентам.
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В перечень попали "Голос Америки", "Радио Свобода", телеканал "Настоящее время" и еще несколько американских проектов.
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