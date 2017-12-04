Минюст РФ назвал список СМИ-иноагентов

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Министерство юстиции России признало иностранными агентами несколько филиалов американских СМИ, соответствующее решение опубликовано во вторник на сайте ведомства.

После принятия российскими парламентариями поправок в законодательство Минюст имеет право признавать иностранными агентами не только организации, но и СМИ. Уже 5 декабря ведомство опубликовало первый перечень изданий-иноагентов.

В списке — американские СМИ

В составленный Минюстом России перечень попали только американские издания:

"Голос Америки"

Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)

Телеканал "Настоящее Время"

татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi)

"Сибирь.Реалии"

"Idel.Реалии"

"Фактограф"

"Кавказ.Реалии"

"Крым.Реалии"

Таким образом, в список попали исключительно те издания, которые финансируются Госдепартаментом США. Другие американские СМИ, в том числе известные телеканалы как CNN, в список не вошли.

Что ждет СМИ-иноагенты в РФ?

Согласно российскому законодательству, вся продукция СМИ-иноагентов теперь должна будет маркироваться соответствующим образом.

Кроме этого, организации должны будут каждый квартал отчитываться обо всех полученных средствах. Также каждые шесть месяцев эти издания должны будут публиковать отчеты о своей деятельности.



© Sputnik/ Константин Чалабов От Совфеда РФ ожидают ответных мер на решение конгресса США по RT

Каждый год эти издания обязаны проходить проверку прокуратуры и Минюста. В случае жалоб на работу иноагента и соблюдение законодательства возможны внеплановые проверки.

Почему Россия начала составлять список СМИ-иноагентов

Это решение — зеркальные меры российских властей на давление США в отношении телеканала RT и агентства Sputnik .

Телеканал RT американский Минюст обязал в сжатые сроки регистрироваться в качестве иноагента, что значит предоставление информации обо всех сотрудниках и иной отчетности. Большинство зарубежных изданий в США, таких, как DW, BBC, CCTV или RFI статус иностранных агентов не получали.

Несмотря на заявления о том, что статус иноагента не помешает работе изданий, вскоре RT лишился аккредитации при Конгрессе США.

После всех этих событий российские депутаты приняли решение принять поправки в законодательство и расширить полномочия Минюста РФ: в список иноагентов могут быть включены не только НГО, но и СМИ. Решение о включении в перечень принимает Министерство юстиции.

Кроме того, в ответ на лишение аккредитации российских журналистов в Конгрессе комитет Госдумы решил запретить проход в нижнюю палату парламента американским СМИ-иноагентам.