Детеныш панды решил подраться с первой леди Франции

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Четырехмесячная панда стала первым детенышем панды во французском зоопарке Боваль. На официальной встрече Бриджит Макрон с китайской делегацией маленькой панде дали имя Янг Менг, церемония планировалась как дипломатическое мероприятие, но панда нарушила протокол. Когда миссис Макрон попыталась погладить ее, панда начала прыгать и попыталась схватить руку супруги французского президента.

Родители панды Янг Мен были переданы от Китая в долг парижскому зоопарку. Срок такого необычного заема — десять лет. Официально потомство считается собственностью китайского правительства. Когда маленькая панда подрастет, ее передадут в Китай.