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Детеныш панды решил подраться с первой леди Франции

05.12.2017 10:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Четырехмесячная панда стала первым детенышем панды во французском зоопарке Боваль. На официальной встрече Бриджит Макрон с китайской делегацией маленькой панде дали имя Янг Менг, церемония планировалась как дипломатическое мероприятие, но панда нарушила протокол. Когда миссис Макрон попыталась погладить ее, панда начала прыгать и попыталась схватить руку супруги французского президента.

Родители панды Янг Мен были переданы от Китая в долг парижскому зоопарку. Срок такого необычного заема — десять лет. Официально потомство считается собственностью китайского правительства. Когда маленькая панда подрастет, ее передадут в Китай.

 
Теги: Минск
 
 
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Панда во французском зоопарке нарушила дипломатический этикет на встрече Бриджит Макрон и китайской делегации.

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