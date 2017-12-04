Бывшему хозяину Черкизовского рынка предъявлено обвинение в убийствах

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве. Следствие считает его виновным в организации двух убийств двух предпринимателей в 2016 году.



© Sputnik/ Саид Царнаев Экс-владельца Черкизовского рынка подозревают в организации убийств

"В Главном управлении по расследованию особо важных дел вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "ж", "з" части 2 статьи 105, части 3 статьи 222 УК РФ (убийство; незаконный оборот оружия), в отношении Тельмана Исмаилова", — говорится в сообщении официального представителя СК РФ Светланы Петренко.

По версии следствия, Тельман Исмаилов организовал убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году. План устранения бизнесменов был разработан Исмаиловым вместе с братьями Рафиком и Вагифом. В качестве исполнителя они привлекли Мехмана Керимова. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе он убил двух предпринимателей в их автомобиле, после чего за ним на авто приехал Рафик Исмаилов. Он же помог Керимову скрыться и спрятать орудие преступления.

Сейчас Рафик Исмаилов и Мехман Керимов находятся под стражей. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Где сейчас находится бывший владелец "Черкизона" — точно не известно. Последние три года он жил на территории Турции, но недавно появилась информация о том, что он просил политического убежища во Франции, однако его адвокат это опровергла.

Недавно Исмаилов заявил, что не причастен к этой истории и "за свою жизнь не совершал ни одного преступления".

В 2015 году журнал Forbes оценивал состояние Тельмана Исмаилова в 600 миллионов долларов, предприниматель занимал 144-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России". В феврале 2016-го Исмаилову были предъявлены требования от десяти крупных кредиторов, претензии которых не были удовлетворены. В 2017-м Арбитражный суд Московской области признал предпринимателя банкротом — его имущество в России сейчас распродается.