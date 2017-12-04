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В "Котловке" изменили порядок въезда в пункт пропуска
05.12.2017 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. В связи с введением системы электронной очереди в международном пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе изменен порядок подъезда к шлагбауму на границе, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.
Въехать в международный пункт пропуска
© Sputnik/ Андрей Александров
Желающие проехать границу в оговоренное время, должны заранее пройти процедуру электронного бронирования на сайте belarusborder.by, оплатить услугу и заранее подъехать к зоне ожидания.
Перед въездом в зону ожидания — и те, кто едет по брони, и те, кто рассчитывает пересечь границу в порядке живой очереди — должны зарегистрировать свой автомобиль. После того как шлагбаум откроется, транспортное средство должно проехать по своему коридору – грузовики следуют на одну площадку, легковые автомобили, разбившись на два потока – по брони и по живой очереди, на другую.
Выехать и зоны ожидания можно будет после того, как номер автомобиля появится на электронном табло.
Схема движения в пункте пропуска "Котловка"
Во время нахождения в зоне ожидания можно воспользоваться ее услугами, подчеркнули в ГПК. А также уточнили, что система электронной очереди определяет только время въезда в пункт пропуска: пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый пересекающий границу проходит в установленном порядке.
"Котловка" – международный пункт пропуска на белорусско-литовской границе с пропускной способностью 635 легковых, 350 грузовых автомобилей и 15 автобусов. Он стал вторым, где ГПК организовал электронную очередь: 1 сентября 2016 года такая услуга была предложена в пункте пропуска "Брест".
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Практически все автомобили – имеющие право пересечь границу в оговоренное время или ожидающие этого право в порядке живой очереди – обязаны будут проехать через...
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