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В Бресте огласили приговор промышленным шпионам, которые хотели продать секрет дорожной краски

05.12.2017 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
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5 декабря в суде Ленинского района Бреста огласили приговор по обвинению двух жителей Бреста в коммерческом шпионаже. Об этом TUT.BY соообщила старший помощник прокурора города Бреста Татьяна Цибуля.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Мужчинам назначили два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и 400 базовых штрафа — именно столько запрашивала прокуратура.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, мужчины хотели получить сведения о производстве элемента краски дорожной разметки, который является коммерческой тайной СООО «СТиМ Брест». Для этого они пытались уговорить одного из работников фирмы передать им эти сведения за взятку в 5 тысяч долларов. Полученные сведения подозреваемые собирались перепродать иностранцу за 1 миллион российских рублей для использования в коммерческой деятельности. С бизнесменом у них была предварительная договоренность. Мужчин задержали при попытке передачи взятки сотрудники 6-го управления ГУБОПиК МВД по Брестской области.

 
Теги: Брест
 
 
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