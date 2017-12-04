Жители четырех улиц в Молодечно будут мерзнуть 6 и 7 декабря

Теплоснабжение будет отсутствовать в связи с реконструкцией теплотрассы и работами по врезке в тепловые сети по улицам Янки Купалы и Молодежной.

Отключение согласовано с Молодечненским районным исполнительным комитетом и ГПУП «Коммунальник», сообщили kraj.by в Молодечненских электросетях.

Горячей воды и отопления не будет 6 декабря с 8.00 до 20.00 в зданиях и жилых домах по ул. Янки Купалы:

— Молодечненский завод порошковой металлургии, пожарно-аварийно-спасательная часть № 5, магазин «Евроопт»;

— д/с № 33;

— жилые дома №№ 106, 108, 108а, 110, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130а.

Теплоснабжение будет отсутствовать 7 декабря с 8.00 до 20.00 в домах по улицам Молодежной, Мелиоративной, Великосельской:

— ул. Молодежная — жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 31; АБК ПУП «Коммунальник»;

— ул. Мелиоративная — жилые дома №№ 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2е; д. с № 22;

— ул. Великосельская, 268б.