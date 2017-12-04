На гулянку Белсата не позвали демократических «паханов»

Последние полгода канал мужественно просил денег на борьбу с российской пропагандой – и теперь видно, куда эти средства уходят. «Белсат», которые ранее жаловался на нехватку денег, закатил грандиозную пьянку с танцами на сто человек в бывшем помещении завода «Горизонт».

Почему-то новость об этом великом событии на сайте «Белсата» есть только в польской версии. В остальном белорусском интернете стоит тишина, и только скудные фотографии расползлись по соцсетям.

И вот почему. Оказывается, на свой десятилетний корпоратив «белсатовцы» позвали далеко не всех.

Судя по фотографиям из фейсбука, на гулянке не было никого из гомельских, витебских и могилевских «белсатовцев». Зато в избытке присутствовали нахлебники из других СМИ – например, «Нашей Нивы» и «Радио Свобода», а также прочие свадебные генералы подобных мероприятий – записные эксперты и аналитики, которые на такие тусовки приходят исключительно пожрать и выпить.

Называется это – корми чужих, чтобы свои боялись. Гомельские «белсатовцы», Жуковский и Щирякова, которые не вылезают из штрафов и долгов, широкий жест минского руководства наверняка оценили.

Но самое обидное, что «Белсат» забыл о своих пионерах-героях, готовых вечно прыгать на амбразуру и создавать картинку для камеры. Статкевича, Некляева и Северинца не то что «обошли», а сознательно не позвали на корпоратив. Похоже, таким образом «белсатовцы» хотели продемонстрировать свою независимость и объективность. Но в итоге продемонстрировали просто жадность и непорядночность.

Дело в том, что современные оппозиционные СМИ – это не коллективный организатор, как когда-то говорили про газеты, а, скорее, коллективный провокатор. Незалежная пресса постоянно находятся в поиске дурачков, которых можно подставить, накрутить, спровоцировать на борьбу с властью, а затем писать про них чернушные материалы.

Однако таких героев публикаций – кот наплакал, поэтому пресса создает сюжеты сама себе. Дошли уже до того, что одно СМИ снимает сюжеты, как репрессируют другое СМИ, и наоборот. Чудеса!

Поэтому если посмотреть сайт «Белсата», то на нем в качестве «экспертов» вещают либо сопливые пацаны, которых по дурости подбили на борьбу с режимом, либо ветераны валютного фронта, которые годами борются с конкурентами по грантовой обналичке и чихали на любые революции.

Действительно, лучше с умным лицом рассуждать о режиме перед камерой, чем считать ящики и отмечаться в спецкомендатуре, как в свое время Паша Северинец на «химии».

Увы, Паше заслуг тоже не припомнили и не позвали на корпоратив.

А ведь Северинцу вообще должно быть обидно. Ирония в том, что год назад он был оштрафован на 50 базовых (1150 рублей) за несанкционированный пикет в поддержку «Белсата» у Администрации президента. Однако на банкет его не позвали – вот и делай людям добро.

Символично, что отметили десятилетие Белсата и без Статкевича с Некляевым.

Не позвали и Дмитрия Дашкевича. А ведь все эти люди были не только сопричастны к созданию канала, но ведь без них он, по сути, вообще не имел никакого смысла существовать.

Похоже, что на корпоративном празднике жизни оппозиция поделилась по принципу «сидел – не сидел», и отсидевших демократических «паханов» за стол с музыкой и выпивкой не позвали.

Здесь сквозит явное неуважение. Например, не так давно Статкевич психовал на собственной акции, что белорусы не ценят его деятельность, хотя он «восемь лет отсидел».

Но, похоже, наплевать на эти «заслуги» не только простым белорусам, но и коллегам по оппозиционному цеху. Как известно, свой грант ближе к телу, а чужой – рук не греет. Так что шкурные интересы рано или поздно заведут всю эту братию в тупик, а белсатовский корпоратив – это такой себе пир во время свиной чумы.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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