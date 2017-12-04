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Аргентина официально признала гибель экипажа подлодки "Сан Хуан"

05.12.2017 11:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Министр обороны Аргентины Оскар Агуад первым из представителей властей страны публично признал, что все члены экипажа подводной лодки "Сан Хуан", пропавшей 15 ноября, погибли, сообщают местные СМИ.

Кроме того, министр прокомментировал принятое ранее решение о прекращении спасательной операции.

"Экстремальные условия и период времени, прошедшего с момента исчезновения субмарины, не оставляют шансов на выживание", — сказал он.

Нашли, но не то

Поиски подводной лодки, которые продолжаются с 15 ноября, привели к тому, что в результате в районе предполагаемой гибели субмарины были найдено несколько подводных объектов.

Аргентина официально признала гибель экипажа подлодки "Сан Хуан"
© Sputnik/ Юрий Кавер
ВМС Аргентины: причиной аварии на подлодке "Сан-Хуан" мог стать взрыв

Как сообщал ранее официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби, специалисты определили два возможных места нахождения пропавшей подлодки "Сан-Хуан" — на глубине 700 и 950 метров. Позже оказалось, что один из них — достаточно большой бетонный блок. Его обнаружили на глубине 950-970 метров. Второй — затонувший рыболовецкий траулер.

Реакция общественности на прекращение поисков

Власти страны прекратили операцию по спасению экипажа с пропавшей субмарины "Сан-Хуан" через две недели после ее исчезновения — это практически в два раза превышает теоретически допустимый период, в течение которого экипаж мог выжить. При этом поиски самой подводной лодки не остановлены.

В минувшее воскресенье родственники, друзья и знакомые экипажа пропавшей подлодки провели марш в городе Мар-дель-Плата, требуя спасения моряков. Шествие из 300 человек растянулось на семь километров.

​Участники марша выкрикивали лозунги: "поиск и спасение", "мы хотим получить ответы", "вера и надежда" и "не забывайте о подводной лодке "Сан-Хуан" и требовали приезда президента страны Маурисио Макри.

Исчезновение подлодки

Подводная лодка ВМС Аргентины пропала 15 ноября. При последнем сеансе связи экипаж сообщил об аварии на борту. На подводной лодке в этот момент находилось 44 члена экипажа, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Пропавшую аргентинскую подводную лодку ищут шесть стран >>

По информации ВМС, сообщение о неполадках на борту "Сан Хуана", которые привели к попаданию воды в судно, было получено еще в сентябре. Однако после инцидента субмарина еще несколько раз выходила в море, и больше неполадок в работе зафиксировано не было.

Планировалось, что подлодка будет направлена на ремонт в 2018 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 40 человек, включая первую в истории Аргентины женщину-подводника Элиану Марию Кравчик, признаны погибшими на субмарине "Сан Хуан".

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