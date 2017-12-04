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В Витебск приедет митрополит Павел

05.12.2017 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В областном центре пройдут мероприятия, посвященные 25-летию Витебской и Оршанской епархии, сообщает портал vitprav.by.


Фото: Игорь Матвеев

6 декабря, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, в 10.00 состоится литургия в Свято-Успенском кафедральном соборе.

После этого, в 12.00, начнется крестный ход от собора к памятнику святому князю и его семье на площади Тысячелетия Витебска. Возле монумента священнослужители совершат молебен.

10 декабря Витебск посетит митрополит Минский и Заславский Павел. Встреча патриаршего экзарха всея Беларуси состоится в Свято-Успенском соборе в 9.45. В 10.00 начнется литургия.

С 12.00 до 13.00 по всей епархии пройдет праздник колокольного звона. В Витебске на площади перед Свято-Успенским собором установят передвижную колокольню, и каждый желающий сможет взять мастер-класс у звонарей.

Завершатся торжества концертом в областной филармонии (начало в 14.00).

 
Теги: Витебск
 
 
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В областном центре пройдут мероприятия, посвященные 25-летию Витебской и Оршанской епархии.

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