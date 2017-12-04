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В пункте пропуска "Котловка" изменился порядок въезда

05.12.2017 11:28 — Новости Общества | БелТА  
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В пункте пропуска "Котловка" изменился порядок въезда

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе изменился порядок въезда. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Въехать теперь можно как по ранее забронированному времени, так и в порядке живой очереди. Услуга предварительного бронирования платная.

"Для того чтобы въехать в пункт пропуска в удобное для вас время, необходимо пройти процедуру электронного бронирования на сайте belarusborder.by и оплатить данную услугу. После нужно прибыть к въезду в зону ожидания перед пунктом пропуска до начала забронированного интервала. Там надо зарегистрироваться и, после открытия шлагбаума, проехать по определенному каналу на отведенное парковочное место, - рассказали в Госпогранкомитете. - Далее останется только дождаться появления регистрационного номера автомобиля на электронном табло, выехать из зоны ожидания в забронированное время и проследовать к пункту пропуска". В зоне ожидания можно воспользоваться ее услугами.

Как отметили в ведомстве, система электронной очереди определяет только время въезда в пункт пропуска. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый пересекающий границу проходит в установленном порядке.

Система электронной очереди для въезда транспортных средств в международном автодорожном пункте пропуска "Котловка" введена с 24 ноября текущего года.-0-

Фото с сайта ГПК

 
Теги: Минск
 
 
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе изменился порядок въезда. Такая информация размещена на сайте...

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