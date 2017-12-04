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Осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 декабря

05.12.2017 11:22 — Новости Общества | БелТА  
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Осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 декабря
Фото из архива

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром ожидается слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в некоторых районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса. Днем - от нуля до плюс 4 градусов, по юго-западу Брестской области - 5-6 градусов выше нуля.-0-

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Теги: Минск
 
 
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 6 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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