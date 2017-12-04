Когда в гродненские районы Ольшанку и Колбасино пустят троллейбусы

В гродненском микрорайоне Ольшанка живет уже 30 тысяч горожан, и район продолжает развиваться. В том числе и из-за быстрого заселения новых микрорайонов вопросы транспортного сообщения в областном центре сегодня стоят особенно остро.



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В связи с этим руководство гродненского троллейбусного управления выступило с предложением закупить 5 дополнительных единиц троллейбусов с автономным ходом, что позволит пустить еще один маршрут в микрорайон Ольшанка.

Также в адрес гродненского горисполкома поступило предложение по улучшению транспортной инфраструктуры строящегося микрорайона Колбасино. По мнению администрации троллейбусного управления, это станет возможным, если проложить кабельные линии и смонтировать сеть, используя существующую тяговую подстанцию.

— Внесли предложение в следующем году выполнить проектно-сметную документацию и реализовать, чтобы мы могли продолжить движение городского электротранспорта по улице Суворова до нового микрорайона до пересечения с улицей О. Соломовой, а также соединить Славинского с улицей Суворова, — говорит Виктор Шарейко, директор Гродненского троллейбусного управления.

В этом году Гродненское троллейбусное управление первым в республике выпустило на линию 5 троллейбусов с автономным ходом. Это приобретение позволило троллейбусам войти в микрорайон Вишневец и освоить дорожный участок от психоневрологического диспансера до улицы Дзержинского.