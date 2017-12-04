Полоцк и Новополоцк свяжет велодорожка

Велодорожка свяжет Полоцк и Новополоцк по проекту «Беларусь: поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах» (сокращенно «Зеленые города»). Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко.

«Сейчас мы массово обучаем людей, которые будут воплощать в жизнь мероприятия проекта по планированию транспортных потоков, и рассказываем жителям о том, что для них делается, о том, что такое «зеленый город», — пояснил Сергей Лейченко.

В Полоцке и Новополоцке уже реализовали немало проектов, в том числе экологической направленности (город обследовали на влияние транспорта, составили транспортную схему), и проект «Зеленые города» имеет хорошую основу. «Мы теперь можем объединить инфраструктурно два города. А также соединим их велосипедной сетью. Будем строить по проекту велодорожку. ПРООН уже объявила тендер на выбор наиболее подходящего маршрута», — добавил Сергей Лейченко.

К проекту строительства дорожки привлекут велосипедистов.

Когда в Полоцке и Новополоцке строили внутригородские велодорожки, то велосипедисты предлагали свои варианты маршрутов, и лучшие воплощали в жизнь.

Также по проекту планируют создать центр управления общественным автотранспортом, обновить остановки и информационные табло, смоделировать маршруты. «Город подписал конвенцию по программе «Сивитас» по развитию электротранспорта. Это наша мечта. В Новополоцке есть трамвай, в генплан заложено продлить его линию и в Полоцк. Будут в перспективе использоваться и электробусы», — подчеркнул Сергей Лейченко.

«Проект начался в 2016 году, и сейчас мы в активной стадии реализации, — сказал координатор проектов ПРООН Игорь Чульба. — Полоцк, Новополоцк и Новогрудок были выбраны пилотными, поскольку это типичные белорусские города. Полоцк и Новополоцк, в частности, имеют определенные транспортные проблемы, в том числе в плане передвижения между этими городами. Плюс ко всему есть транзитные пути. На этом примере мы сможем посмотреть, как решать подобные транспортные проблемы. В Новогрудке мы работаем над энергоэффективным уличным освещением».

Проект «Зеленые города», финансируемый Глобальным экологическим фондом и реализуемый Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, направлен на развитие планов зеленого градостроительства, а также на реализацию пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту в Полоцке и Новополоцке и мероприятий по повышению энергоэффективности в Новогрудке. Комплексный подход к градостроительству на примерах продемонстрирует возможности существенного сокращения выбросов парниковых газов.