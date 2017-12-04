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Витебский маляр запирал жену в холодном погребе и багажнике - хотел отучить от водки

05.12.2017 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске вступил в силу приговор в отношении 48-летнего мужчины, который жестко «перевоспитывал» свою сожительницу.

В январе женщина, выпив у подруги, осталась у нее ночевать. Вернулась домой утром и легла спать. Днем сожитель пришел на обед. Разбудил женщину и приказал залезть в погреб. Затем забил крышку гвоздями. Женщина находилась в холодном погребе без верхней одежды с двух часов дня до одиннадцати вечера, пока «воспитатель» не выпустил ее.

— На следующее утро женщина отправилась жить к другу, о чем не стала предупреждать сожителя, — рассказала прокурор отдела областной прокуратуры Виктория Хроль.

Через некоторое время сожители встретились в магазине. Мужчина предложил женщине выйти на улицу, чтобы поговорить. На улице маляр предложил подруге сесть к нему в машину — якобы для того чтобы поехать к нему и собрать ее вещи. По пути мужчина выяснял, где и с кем гражданская жена жила в последнее время.

Женщина назвала адрес дома, где она жила с другом и его родственниками. После этого мужчина приказал ей выйти из машины и нанес около 20 ударов. Запихнув потерпевшую в багажник, поехал по названному адресу.

Дверь открыла мать друга потерпевшей. Она рассказала мужчине, что его гражданская жена жила здесь две недели. Тогда маляр открыл багажник и начал допытываться у потерпевшей, где она была все остальное время. Женщину в багажнике увидели очевидцы конфликта, они и вызвали милицию.

За ограничение личной свободы человека путем водворения его в какое-либо помещение, совершенное способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы.

 
Теги: Витебск
 
 
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