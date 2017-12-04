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Могилевчане отстояли мини-рынок. Но предприниматели должны привести его в порядок

05.12.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Сносить мини-рынок «Придорожный» на улице Челюскинцев в Могилеве не будут. Торговые павильоны пока останутся на месте, но предприниматели должны привести территорию рынка в порядок, сказал главный архитектор города Владимир Скачек.


Фото: Яндекс. Карты

Мини-рынок «Придорожный» построили около семи лет назад за счет торговавших там предпринимателей. По генеральному плану развития Могилева, рынок планировали снести и построить на его месте многоэтажку. Предпринимателям предложили организовать «цивилизованную торговлю» на первом этаже одного из трех домов, которые будут построены.

Ипэшники отказались. Они собрали 1030 подписей против сноса мини-рынка — предпринимателей поддержали жители ближайших домов — и направили обращение в горисполком.

— Мы пока не будем планировать на месте мини-рынка строительство жилого дома. Но теперь предприниматели должны следить за порядком на этой территории, — сказал Владимир Скачек, пояснив, что понятие «следить за порядком» включает в себя «благоустройство и аккуратное оформление».

На мини-рынке «Придорожный» торгуют 52 предпринимателя и работают 150 человек.

 
Теги: Могилев
 
 
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Планировать строительство многоэтажки на месте мини-рынка "Придорожный" пока не будут, сказал главный архитектор города.

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