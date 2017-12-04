|
Могилевчане отстояли мини-рынок. Но предприниматели должны привести его в порядок
05.12.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by
Сносить мини-рынок «Придорожный» на улице Челюскинцев в Могилеве не будут. Торговые павильоны пока останутся на месте, но предприниматели должны привести территорию рынка в порядок, сказал главный архитектор города Владимир Скачек.
Мини-рынок «Придорожный» построили около семи лет назад за счет торговавших там предпринимателей. По генеральному плану развития Могилева, рынок планировали снести и построить на его месте многоэтажку. Предпринимателям предложили организовать «цивилизованную торговлю» на первом этаже одного из трех домов, которые будут построены.
Ипэшники отказались. Они
— Мы пока не будем планировать на месте мини-рынка строительство жилого дома. Но теперь предприниматели должны следить за порядком на этой территории, — сказал Владимир Скачек, пояснив, что понятие «следить за порядком» включает в себя «благоустройство и аккуратное оформление».
На мини-рынке «Придорожный» торгуют 52 предпринимателя и работают 150 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планировать строительство многоэтажки на месте мини-рынка "Придорожный" пока не будут, сказал главный архитектор города.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии