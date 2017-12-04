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В Каменецком районе завели уголовное дело на страховщика пункта пропуска "Песчатка"
05.12.2017 11:52 — Новости Общества | Tut.by
Страховой агент в пункте пропуска «Песчатка» на белорусско-польской границе подозревается в присвоении денег от продажи страховок.
Жительница города Высокое работала страховым агентом на территории пункта пропуска. В июле она присвоила 170 долларов и 30 евро, которые ей передали клиенты при заключении договоров страхования, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.
4 декабря Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело за присвоение. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до четырех лет лишения свободы.
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Женщина подозревается в присвоении денег, которые передали ей клиент за страховку.
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