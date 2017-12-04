Страховой агент в пункте пропуска «Песчатка» на белорусско-польской границе подозревается в присвоении денег от продажи страховок.

Жительница города Высокое работала страховым агентом на территории пункта пропуска. В июле она присвоила 170 долларов и 30 евро, которые ей передали клиенты при заключении договоров страхования, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

4 декабря Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело за присвоение. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до четырех лет лишения свободы.