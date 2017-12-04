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Погода в среду: дождь и мокрый снег
05.12.2017 12:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Неблагоприятные погодные условия прогнозируют белорусские синоптики на ближайшую среду 6 декабря.
Как обещают синоптики, в среду будет немного теплее, чем в начале недели.
© Sputnik / Вера Дашкевич.
Так, температура воздуха ночью будет составлять —5…+1 градус, а днем — от нуля до четырех градусов тепла. По юго-западу Брестской области возможно до шести градусов выше нуля. В Минске 6 декабря ожидается до +3 градусов.
В среду будет облачно с прояснениями. По большей части территории страны пройдут осадки: дождь и мокрый снег. Ночью и в первые утренние часы возможны слабый гололед и гололедица.
Ветер прогнозируют юго-западный — северо-западный, его скорость составит около пяти — десяти метров в секунду. Местами возможны порывы до 14 метров в секунду, однако возможно усиление и до 18 метров в секунду.
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Осадки пройдут в ближайшую среду по большей части территории страны.
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