Погода в среду: дождь и мокрый снег

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Неблагоприятные погодные условия прогнозируют белорусские синоптики на ближайшую среду 6 декабря.

Как обещают синоптики, в среду будет немного теплее, чем в начале недели.



© Sputnik / Вера Дашкевич. В Белгидромете показали, как выглядит прогноз погоды для президента

Так, температура воздуха ночью будет составлять —5…+1 градус, а днем — от нуля до четырех градусов тепла. По юго-западу Брестской области возможно до шести градусов выше нуля. В Минске 6 декабря ожидается до +3 градусов.

В среду будет облачно с прояснениями. По большей части территории страны пройдут осадки: дождь и мокрый снег. Ночью и в первые утренние часы возможны слабый гололед и гололедица.

Ветер прогнозируют юго-западный — северо-западный, его скорость составит около пяти — десяти метров в секунду. Местами возможны порывы до 14 метров в секунду, однако возможно усиление и до 18 метров в секунду.