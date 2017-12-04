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Ольга Бузова поддержала акцию #NoRussiaNoGames

05.12.2017 13:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Российская поп-певица и телеведущая Ольга Бузова поддержала акцию #NoRussiaNoGames во вторник днем перед началом заседания Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу доступа сборной РФ на Олимпиаду-2018.

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МОК во вторник вечером огласит свое решение о том, будет ли участвовать российская сборная на зимних Олимпийских играх в Южной Корее. В эти минуты многие спортивные фанаты и известные личности подключаются к флешмобу #NoRussiaNoGames — "Нет России — нет Игр".

Среди поддержавших этот флешмоб — и певица Бузова. Артистка выложила в своем Instagram фотографию с соответствующим лозунгом и отметила, что она, как и все, ждет сегодняшнего решения МОК.

Мы все ждём сегодняшнего решения от МОК, и лично я верю, что оно будет единственное верное и правильное

 
Теги: Минск
 
 
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Певица и телеведущая отметила, что она верит в "единственное верное и правильное решение".

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