Вынесены приговоры по резонансному делу о коммерческом шпионаже

МИНСК, 5 дек — Sputnik. К двум годам ограничения свободы и штрафу в 400 базовых величин (9 тысяч 200 рублей) приговорены двое фигурантов уголовного дела о коммерческом шпионаже в Бресте. Дело по такой статье впервые стало предметом рассмотрения в белорусском суде.



© Sputnik / Виктор Толочко СК впервые направил в суд дело о коммерческом шпионаже

На скамье подсудимых двое — 41-летний предприниматель из Минска и 48-летний переводчик из Бреста, передает телеканал ОНТ. Ленинский суд Бреста согласился с доводами обвинения и признал мужчин виновными по ч.1 ст.254 УК (коммерческий шпионаж), а также ч.1 ст.14 и ч.2 ст.431 УК (покушение на дачу взятки в крупном размере).

Несостоявшиеся "шпионы" были готовы заплатить пять тысяч долларов за технический секрет — рецепт краски для дорожной разметки, разработанный одним из брестским предприятий. Мужчины были лишь посредниками, у них был и заказчик. Состав краски они должны были передать клиенту из России.

Отбывать наказание осужденные будут по месту жительства. Кроме того, их имущество останется под арестом, пока они не уплатят штраф.

"Арестованное имущество обвиняемых оставлено. В случае неуплаты штрафа, будет наложено взыскание на него. В случае уплаты арест будет снят", — объяснила государственный обвинитель Татьяна Цибуля.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.