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Большинство россиян считают Беларусь самой успешной страной СНГ

05.12.2017 13:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Россияне вновь назвали Беларусь самой стабильной и успешной страной Содружества независимых государств (СНГ), свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи спросили мнение россиян относительно самых успешных, стабильных и близких России странах среди государств — членов СНГ. Лидерство в который раз сохранила Беларусь.

Большинство россиян считают Беларусь самой успешной страной СНГ
© Sputnik/
Отношение россиян к Александру Лукашенко

Так, к числу наиболее успешных и стабильных стран Беларусь причислили 60% россиян, на втором месте с заметным отрывом — Казахстан (41%). Замыкает тройку фаворитов Армения с 16%. Главным партнером России Беларусь назвали 64% россиян. Казахстан среди ведущих друзей страны назвали 57% респондентов.

По обоим показателям последнее место в рейтинге занимает Украина — за нее высказываются лишь около процента опрошенных.

Кроме того, Беларусь лидирует и по критерию обеспечения прав русскоязычного населения — 66%. На втором и третьем месте также Казахстан и Россия.

По уровню доверия первым оказался белорусский президент Александр Лукашенко — он в "народном рейтинге" занял первое место с 62%. Второе место получил Нурсултан Назарбаев с 56%. Остальные главы государств — членов СНГ набрали от процента до 12%.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует и по уровню доверия россиян - за него высказались 62% респондентов.

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