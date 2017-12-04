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Межведомственный совет по контрольной деятельности образован при Комитете госконтроля

05.12.2017 13:42 — Новости Общества | БелТА  
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При Комитете госконтроля образован Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности, сообщили БЕЛТА в КГК.

В соответствии с пунктом 3 указа от 16 октября 2017 г. №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности" Комитетом госконтроля и Генпрокуратурой утвержден состав Межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности. "Председателем совета является председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, заместителями председателя совета - заместитель генерального прокурора Александр Лашин и первый заместитель председателя КГК Иван Романович. В состав совета вошли руководители иных контролирующих и надзорных органов, а также заместитель государственного секретаря Совета безопасности Андрей Втюрин, директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц, представители совета по развитию предпринимательства, бизнес-сообщества, местных исполнительных и распорядительных органов", - проинформировали в Комитете госконтроля.

Основной задачей совета в соответствии с указом №376 является анализ состояния контрольной (надзорной) деятельности в Беларуси и разработка предложений для госорганов и иных организаций, реализующих функции контроля (надзора), по повышению эффективности этой деятельности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При Комитете госконтроля образован Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности, сообщили БЕЛТА в КГК. В...

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