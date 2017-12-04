Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Синайского полуострова

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Две ракеты были выпущены со стороны Египта в направлении южной территории Израиля, сообщил в Twitter официальный представитель израильской армии. Информации о пострадавших пока нет.

A short while ago, a projectile was fired at the Eshkol Regional Council, west of Be'er Sheva, from the Sinai Peninsula. No injuries reported — IDF (@IDFSpokesperson) 5 декабря 2017 г.

​"Некоторое время назад ракета была выпущены из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь. Информации о пострадавших нет", — сказано в сообщении. Спустя два часа появилась информация о второй ракете.

Предыдущий обстрел Израиля с территории Египта произошел 15 октября, пострадавших не было. Ответственность на себя взяла террористическая организация ИГ (ИГИЛ — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах мира). Всего за год сообщалось о трех подобных инцидентах.