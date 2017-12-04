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Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Синайского полуострова
05.12.2017 14:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Две ракеты были выпущены со стороны Египта в направлении южной территории Израиля, сообщил в Twitter официальный представитель израильской армии. Информации о пострадавших пока нет.
"Некоторое время назад ракета была выпущены из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь. Информации о пострадавших нет", — сказано в сообщении. Спустя два часа появилась информация о второй ракете.
Предыдущий обстрел Израиля с территории Египта произошел 15 октября, пострадавших не было. Ответственность на себя взяла террористическая организация ИГ (ИГИЛ — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах мира). Всего за год сообщалось о трех подобных инцидентах.
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Предыдущий обстрел государства с территории Египта произошел 15 октября.
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