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Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Синайского полуострова

05.12.2017 14:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Две ракеты были выпущены со стороны Египта в направлении южной территории Израиля, сообщил в Twitter официальный представитель израильской армии. Информации о пострадавших пока нет.

​"Некоторое время назад ракета была выпущены из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь. Информации о пострадавших нет", — сказано в сообщении. Спустя два часа появилась информация о второй ракете.

Предыдущий обстрел Израиля с территории Египта произошел 15 октября, пострадавших не было. Ответственность на себя взяла террористическая организация ИГ (ИГИЛ — террористическая группировка, запрещенная в России и других странах мира). Всего за год сообщалось о трех подобных инцидентах.

 
Теги: Минск
 
 
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Предыдущий обстрел государства с территории Египта произошел 15 октября.

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