Водителям автопарка в Гродно объяснили, почему нельзя писать жалобы

МИНСК, 5 дек — Sputnik, Инна Гришук. Водители городских автобусов из Гродно, чей коллега месяц назад прыгнул с моста в Неман на глазах у пассажиров, уверены, что на них началась охота со стороны администрации автобусного парка и горисполкома.



© Sputnik/ Инна Гришук Коллегам прыгнувшего с моста в Гродно водителя сказали молчать

По их словам, руководство всеми силами пытается не допустить, чтобы информация о ситуации в автопарке стала достоянием общественности. Недовольство вызывала, в частности, коллективная жалоба президенту страны.

Как стало известно Sputnik, в автобусном парке Гродно, который является коммунальной собственностью города, 1 декабря прошло собрание руководства парка, мэра Гродно с одной стороны и водителей, которые подписали коллективную жалобу.

Водители попали в черный список

Водители знают, что руководству известны фамилии всех сотрудников, которые поставили свои подписи под коллективной жалобой. По их словам, состоялся жесткий разговор, в ходе которого им дали понять, что теперь они кандидаты на увольнение.

Об этом рассказал один из сотрудников предприятия, который просил не называть его имя, потому что он боится попасть в черный список. По его словам, руководство сразу же приняло ответные меры — на следующий день после того, как стало известно об отправленных жалобах.

В коллективе стали говорить, что с этого дня началась охота на недовольных водителей.



© Sputnik/ Инна Гришук Прыжок с моста: директор рассказал о проблемах автопарка в Гродно

По словам собеседника агентства, в этот день был уволен один из сотрудников, который поставил подпись под коллективной жалобой.

"У водителя не хватало в кассе денег за талоны. Ему даже не дали времени внести эти деньги, сходить в банкомат. Уволили по статье — за недоверие, за кражу. Человек отработал 17 лет", — говорит водитель.

По уверению водителя, сотрудники-подписанты теперь под пристальным вниманием. Наказать могут за малейшее нарушение, которым считается даже то, что в кассе не хватает 50 копеек (цена одного талончика в Гродно — Sputnik), за санитарное состояние автобуса, жалобы со стороны контролеров и другое.

Переработки прекратились

Публично заявлять о многочисленных нарушениях в работе гродненского автопарка его сотрудники стали месяц назад . Поводом стал поступок 57-летнего водителя городского автобуса, который 4 ноября прыгнул с 30-метрового моста в Неман на глазах у пассажиров.

После этого водители стали жаловаться на хронические переработки и нарушения режима труда и отдыха. На предприятии начались многочисленные проверки прокуратуры, профсоюзов, трудовой инспекции .



© Sputnik/ Руслан Кривобок Зарплаты шли за счет переработок: профсоюз проверил автопарк в Гродно

Напомним, что проверка отраслевого профсоюза выявила, что за год переработка водителей составила 320 часов вместо 180 часов , а за счет переработок руководство пыталось подтянуть среднюю зарплату до требуемых 500 долларов. После проверок переработки прекратились.

"Теперь работаем строго по графику, а если просят выйти в выходной, то потом дают отгул", — добавил собеседник.

Кроме того, водителям предложили рассказывать о возникающих проблемах в официальном чате в "Вайбер", где присутствует руководство автопарка.

Замолчать не получилось

Коллективные жалобы от имени сотрудников ОАО "Автобусный парк Гродно" были отправлены на прошлой неделе в Генпрокуратуру, Администрацию президента, а также на имя главного санитарного врача Гродненской области. Под ними свои подписи поставило около 30 водителей, которые частично или полностью были согласны с содержанием составленных жалоб.

В частности, было указано, что водители просили проверить систему оплаты труда и начисления за работу в выходные дни, высказались по поводу нехватки запчастей, о техническом обеспечении гродненского автопарка и прочих нарушениях, которые, по мнению составителей жалобы, не могут быть решены на месте.



© Sputnik/ Александр Онопа УВД: прыжок водителя автобуса в Неман не связан с криминалом

Напомним, что жалобу президенту водители хотели отправить еще месяц назад. Но руководство предприятия узнало об их намерении, провело разбор полетов, где водителям посоветовали молчать.

Рабочие отмечают, что жалоба была вынужденной мерой, так как решить описанные в ней проблемы не получится внутренним диалогом, о них должны узнать вышестоящие органы в Минске и области.

По случаю с прыгнувшим в Неман водителем проводится проверка, известно, что прыжок не связан с криминалом .

По горячим следам прокомментировать ситуацию о происходящем в автопарке в гродненском горисполкоме не смогли. Редакция Sputnik направила официальный запрос с вопросами, которые помогли бы прояснить ситуацию. Как только будет получен ответ, мы ознакомим читателей с мнением противоположной стороны конфликта.