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Бобруйчанин продал людям "изумруды" и купил себе авто, мотоцикл, две квартиры и дом

05.12.2017 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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За мошенничество в особо крупном размере будут судить 34-летнего бобруйчанина — он взял у троих людей деньги, обещая помочь купить драгоценные камни по сниженной цене. Подробности рассказала официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк.


Фото с сайта zmescience.com

Бобруйчанин официально нигде не работал. С июня 2011 года до сентября 2014-го он получил от троих людей 230 тыс. рублей. Взамен мужчина обещал либо купить драгоценные камни по дешевке, либо купить их, сделать огранку и продать дороже.

Один из пострадавших, например, отдал ему 20 тыс. долларов, а взамен мошенник для правдоподобности сделки отдал ему под видом изумруда его синтетическую имитацию весом 0,88 грамма.

Ни драгоценных камней, ни своих денег пострадавшие так и не увидели. А бобруйчанин купил дорогое авто, мотоцикл, две квартиры в Бобруйске и дом в Бобруйском районе. Кроме того, когда сотрудник ГАИ выписывал мошеннику штраф, тот предъявил фальшивые российские права.

Действия 34-летнего мужчины квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и использование заведомо подложного документа. На его имущество наложен арест, в том числе на квартиры, автомобили, ювелирные изделия, бытовую технику на общую сумму более 275 тыс. рублей.

Обвиняемый остается под стражей.

 
 
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Обвиняемый взял деньги у доверчивых людей, пообещав купить драгоценные камни по дешевке.

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