Какой должна быть температура на рабочем месте и кто ответит, если люди замерзнут. Пять важных вопросов

Весь декабрь профсоюзы будут проверять температурный режим на предприятиях. О том, что это значит и при какой температуре сотрудникам положены дополнительные перерывы, TUT.BY пояснил Александр Зайцев, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Какой должна быть температура на рабочем месте? — Температурный режим кроме температуры включает и ряд других нюансов, — поясняет Александр Зайцев. — Например, исправность сушилок для одежды, наличие электрочайника. По словам собеседника, зимой в офисах температура должна быть +20 °С и выше. В механических цехах — не менее +17 °С, в литейных, термических, сварочных цехах — +15 °С и выше. — В законе «Об охране труда» есть нюансы, связанные с тем, как трудиться в сильный мороз -25 °С и ниже, — продолжает специалист. — У людей, которые работают на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, кроме обеда, должны быть перерывы, чтобы погреться. Такие перерывы определяются правилами внутреннего распорядка или коллективным договором. Обычно — это 15−20 минут через каждые два часа. — Это время человек может провести в теплой комнате, чаю попить, — перечисляет Александр Зайцев. — Важно, чтобы душевая была, где после смены можно помыться. Раздевалка, чтобы не +5…+10 °С, а место, где есть возможность в тепле нормально переодеться.

Кто и где проверяет температурный режим? В первую очередь специалисты ФПБ проверяют те предприятия, где есть профсоюзы. — У нас есть 110 технических инспекторов, каждый из них в декабре посетит 20 организаций, — рассказывает специалист. — Помогать им будут и председатели районных профсоюзных объединений, которые по графику проведут мониторинг организаций в своем районе.

Как проходит проверка? В Санитарных нормах и правилах написано: измерять показатели микроклимата нужно не реже трех раз за смену. Каждый день делать это должны уполномоченные сотрудники предприятия. Все результаты они фиксируют в журнале. Кроме того, планово такие замеры проводит в организациях и санстанция. — Все замеры делают поверенным термометром. Это значит, термометром, точность которого сверили в лаборатории, — поясняет Александр Зайцев. — Отмечу, если у человека несколько рабочих мест, то замеры производятся на каждом из них на максимальном удалении от окон, нагретых агрегатов, ворот. По словам собеседника, технический инспектор также может предложить проверить температуру. — Если наш представитель приходит в офис и по ощущениям понимает: тут холоднее, чем +20 °С, он инициирует проверку, — говорит специалист. — И тогда, при нем специалисты организации все замеряют. Кстати, в СанПиН «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях» есть гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений». Там прописаны допустимые низкие и высокие температуры в зависимости от профессий, удаленности от источника тепла и других факторов.

Что делать, если на работе холодно, но нет профсоюза? — Люди могут позвонить нам на горячую линию, — предлагает Александр Зайцев. — По закону, после обращения мы можем прийти к ним с проверкой. Звонить на горячую линию — 8-(017)-203−90−48 могут и сотрудники предприятий, где есть профсоюзы. Звонок ускорит приезд технического инспектора труда. — В прошлом году нам поступили четыре коллективные жалобы, — продолжает специалист. — Пока же к нам обратились только сотрудники Минского завода автоматических линий имени П.М. Машерова. На предприятии объяснили: к отопительному сезону у них все готово, но отопление отключено за неуплату. Завод должен энергетикам 230 тысяч рублей. Чтобы батареи включили, нужно заплатить хотят бы 100 тысяч рублей. Но денег нет, сейчас завод ищет средства, чтобы погасить зарплатные долги.

Что будет, если температурный режим нарушен? Если на предприятии нарушен температурный режим, технический инспектор вручит нанимателю рекомендацию или представление об устранении нарушения. В документе пропишут, что и в какой срок следует исправить. — В течение месяца наниматель должен прислать письменный ответ, как они разрешили ситуацию, — говорит Александр Зайцев. — Время, которое мы даем организации, чтобы все исправить, зависит от случая. Например, если сотрудникам нужно купить валенки, зачем ждать месяц? Технический инспектор укажет: приобрести, допустим, в течение двух дней. Или, предположим, людям нужен горячий чай. Обзавестись чайником можно и за день.