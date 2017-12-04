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В Солигорске преподаватель колледжа обвиняется в систематическом получении взяток

05.12.2017 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Преподаватель филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж» обвиняется в систематическом получении взяток. Об этом сообщила официальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног.

Установлено, что в период с октября 2015 по июль 2017 преподаватель, которая вела спецпредметы и была руководителем курсовых проектов, использовала служебные полномочия в корыстных интересах.

Обвиняемая систематически получала от учащихся учебных групп в качестве взяток деньги и иные материальные ценности за проверку и прием курсовых проектов по учебной дисциплине, а также за выставление им положительных отметок при приеме экзаменов. При этом курсовые самостоятельно учащимися не выполнялись, а использовались предоставленные обвиняемой за вознаграждение проекты предыдущих курсов.

Всего следствием собраны доказательства по 10 эпизодам противоправной деятельности. Были допрошены более ста человек, среди которых ученики и преподаватели колледжа.

С учетом собранных доказательств действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки повторно) Уголовного кодекса Беларуси. Наложен арест на имущество обвиняемой. Обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Обвиняемая систематически получала от учеников деньги и иные материальные ценности за проверку и прием курсовых проектов по учебной дисциплине, а также за...

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