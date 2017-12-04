В Солигорске преподаватель колледжа обвиняется в систематическом получении взяток

Преподаватель филиала БНТУ «Солигорский государственный горно-химический колледж» обвиняется в систематическом получении взяток. Об этом сообщила официальный представитель СК по Минской области Татьяна Белоног.

Установлено, что в период с октября 2015 по июль 2017 преподаватель, которая вела спецпредметы и была руководителем курсовых проектов, использовала служебные полномочия в корыстных интересах.

Обвиняемая систематически получала от учащихся учебных групп в качестве взяток деньги и иные материальные ценности за проверку и прием курсовых проектов по учебной дисциплине, а также за выставление им положительных отметок при приеме экзаменов. При этом курсовые самостоятельно учащимися не выполнялись, а использовались предоставленные обвиняемой за вознаграждение проекты предыдущих курсов.

Всего следствием собраны доказательства по 10 эпизодам противоправной деятельности. Были допрошены более ста человек , среди которых ученики и преподаватели колледжа.

С учетом собранных доказательств действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки повторно) Уголовного кодекса Беларуси. Наложен арест на имущество обвиняемой. Обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.