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Суд оставил задержанного за стрельбу в офисе в Гдыне белоруса на свободе. Обвинение не сняли
05.12.2017 14:58 — Новости Общества | Tut.by
Окружной суд оставил меру пресечения для белоруса, которого задерживали за стрельбу в штаб-квартире медиакомпании Thomson Reuters в польской Гдыне, без изменений. Молодой человек по-прежнему находится на свободе. Об этом сообщает
Таким образом суд отклонил жалобу прокуратуры на то, что парня не задерживают. Также в своем комментарии судья замечает, что оснований для ареста нет, так как инициатором инцидента стал потерпевший, который взял оружие без разрешения и не отдавал.
Напомним, ранее польский спортивно-стрелковый клуб Ardea на своей странице в Facebook
«К сожалению, мои повторные призывы оставить оружие и словесные предупреждения были неэффективны», — писал он.
Степан отмечал, что человек с оружием отдалялся и оказался близко к двери в коридор, таким образом возникла опасность, что он исчезнет из поля зрения.
Он объясняет свое поведение и предпринятые действия тем, что охранял оружие и должен был это делать по закону. При этом подчеркивает, что выстрелил из-за эскалации ситуации и специально стрелял таким образом, чтобы никого не задеть даже случайно. При этом говорит, что не собирался причинить кому-то вред: «Я ни на кого не нападал, не угрожал, с самого начала инцидента и до конца я просил вызвать полицию, чтобы разрешить ситуацию».
Напомним, молодого человека обвиняют в покушении на убийство. Статья
ВИнцидент со стрельбой произошел 14 ноября, в 19.00 по польскому времени (в 21.00 — по белорусскому) в офисе информационного агентства Thomson Reuters. Уроженца Гродно Степана Свидерского задержали. Парень живет в пригороде Гдыни, более шести лет работает в компании аналитиком. Друзья
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Окружной суд оставил меру пресечения для белоруса, которого задерживали за стрельбу в штаб-квартире медиакомпании Thomson Reuters в польской Гдыне, без изменений....
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