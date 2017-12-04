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Суд оставил задержанного за стрельбу в офисе в Гдыне белоруса на свободе. Обвинение не сняли

05.12.2017 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Окружной суд оставил меру пресечения для белоруса, которого задерживали за стрельбу в штаб-квартире медиакомпании Thomson Reuters в польской Гдыне, без изменений. Молодой человек по-прежнему находится на свободе. Об этом сообщает Radio Gdansk.


Фото: со страницы Степана Свидерского в соцсетях

Таким образом суд отклонил жалобу прокуратуры на то, что парня не задерживают. Также в своем комментарии судья замечает, что оснований для ареста нет, так как инициатором инцидента стал потерпевший, который взял оружие без разрешения и не отдавал.

Напомним, ранее польский спортивно-стрелковый клуб Ardea на своей странице в Facebook распространил заявление, в котором белорус Степан Свидерский рассказал, что занимается спортивной стрельбой уже несколько лет и после того, как получил разрешение на оружие, возвращался с ним после тренировок на работу. По его словам, инцидент произошел тогда, когда оружие, которое лежало в футляре, взял в руки другой человек. По словам Степана, по закону он должен следить за оружием и в случае потери вынужден был бы отвечать.

«К сожалению, мои повторные призывы оставить оружие и словесные предупреждения были неэффективны», — писал он.

Степан отмечал, что человек с оружием отдалялся и оказался близко к двери в коридор, таким образом возникла опасность, что он исчезнет из поля зрения.

Он объясняет свое поведение и предпринятые действия тем, что охранял оружие и должен был это делать по закону. При этом подчеркивает, что выстрелил из-за эскалации ситуации и специально стрелял таким образом, чтобы никого не задеть даже случайно. При этом говорит, что не собирался причинить кому-то вред: «Я ни на кого не нападал, не угрожал, с самого начала инцидента и до конца я просил вызвать полицию, чтобы разрешить ситуацию».

Напомним, молодого человека обвиняют в покушении на убийство. Статья предусматривает санкции от 8 до 25 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Степан Свидерский считает себя невиновным в произошедшем.

ВИнцидент со стрельбой произошел 14 ноября, в 19.00 по польскому времени (в 21.00 — по белорусскому) в офисе информационного агентства Thomson Reuters. Уроженца Гродно Степана Свидерского задержали. Парень живет в пригороде Гдыни, более шести лет работает в компании аналитиком. Друзья характеризуют его положительно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Окружной суд оставил меру пресечения для белоруса, которого задерживали за стрельбу в штаб-квартире медиакомпании Thomson Reuters в польской Гдыне, без изменений....

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