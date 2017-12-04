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Преподаватель из Солигорска обвинен во взятках за хорошие оценки

05.12.2017 15:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Преподавателя филиала БНТУ "Солигорский государственный горно-химический колледж" обвиняют в систематическом получении взяток от студентов. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование уголовного дела в отношении этого преподавателя, сообщили в областном УСК.

Преподаватель из Солигорска обвинен во взятках за хорошие оценки
© Sputnik/ Сергей Венявский
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Во время расследования было установлено, что преподаватель, которая читала в колледже спецпредметы и была руководителем курсовых проектов, в течение почти двух лет использовала служебные полномочия в корыстных интересах. В частности, с октября 2015 по июль 2017 она систематически получала от учащихся в качестве взяток деньги и подарки за прием курсовых проектов, а также за положительные оценки на экзаменах по своему предмету. При этом курсовые студенты не писали, а сдавали проекты, которые за вознаграждение им предоставляла преподаватель.

"Всего следствием собраны доказательства по 10 эпизодам противоправной деятельности", — уточнила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Был проведен ряд экспертиз, допрошены более ста человек. На имущество обвиняемой наложен арест.

С учетом собранных доказательств действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Она находится под стражей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи установили, что в течение почти двух лет преподаватель брала деньги и подарки у студентов за проверку курсовых работ и положительные оценки на...

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