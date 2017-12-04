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СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Глубоком

05.12.2017 15:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. По факту смертельного ДТП в Глубоком районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело, сообщили в УСК по Витебской области.

Дело возбуждено по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь — "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека".

СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Глубоком
© Фото: МЧС Беларуси
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ДТП произошло утром во вторник. Около 10:00 автомобиль BМW 730 под управлением 29-летнего жителя города Глубокое двигался по улице Московской, где столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем Fiat, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

"По предварительной информации, Fiat совершал поворот налево и не пропустил автомобиль BМW 730", — уточнила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В результате столкновения от бокового заноса автомобиль BМW выскочил на тротуар и наехал на пенсионера. 73-летнего мужчину доставили в реанимацию местной больницы, но спасти его медики не смогли.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, устанавливают и допрашивают свидетелей. Кроме того, они просят очевидцев, а также граждан, которые располагают какими-либо сведениями или видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом в Глубокский РОСК по телефону (033) 399 80 26.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи продолжают работать на месте дорожно-транспортного происшествия, где в результате аварии погиб мужчина, и просят очевидцев или граждан, которые...

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