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В Жодино устанавливают светящиеся фигуры и композиции
05.12.2017 15:21 — Новости Общества | Tut.by
В Жодино появляются светящиеся композиции. За последнее время новогодние шары установлены на перекрестке улиц Московской и Жодинской, возле административного здания ТЭЦ, а у рынка «Стодедовский» и ТЦ «Элегант» установлены стилизованные светящиеся деревья.
Мы прогулялись по вечернему Жодино в начале декабря и посмотрели на самые интересные зимние композиции.
Как сообщили в Жодинском исполкоме, в разных микрорайонах появится еще немало объемных световых конструкций и инсталляций до нового года.
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Мы прогулялись по вечернему Жодино в начале декабря и посмотрели на самые интересные зимние композиции.
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