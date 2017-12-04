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В Жодино устанавливают светящиеся фигуры и композиции

05.12.2017 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В Жодино появляются светящиеся композиции. За последнее время новогодние шары установлены на перекрестке улиц Московской и Жодинской, возле административного здания ТЭЦ, а у рынка «Стодедовский» и ТЦ «Элегант» установлены стилизованные светящиеся деревья.

Мы прогулялись по вечернему Жодино в начале декабря и посмотрели на самые интересные зимние композиции.


«Волшебная карета», установленная у трассы Р53, «движется» в сторону Борисова

«Подарочную коробку» у жодинского Торгового центра в прошлом году сломали вандалы. Недавно ее отремонтировали и у нее снова фотографируются горожане

На перекрестке улиц Гагарина и 50 лет появилась объемная световая конструкция: два снеговика на коньках поддерживают цифры 2018. В выходные возле нее выстраивались очереди из желающих сфотографироваться

На трассе Р53, через дорогу от универсама «Рублевский» появились новогодние шары

Как сообщили в Жодинском исполкоме, в разных микрорайонах появится еще немало объемных световых конструкций и инсталляций до нового года.

 
 
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Мы прогулялись по вечернему Жодино в начале декабря и посмотрели на самые интересные зимние композиции.

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