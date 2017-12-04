ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Березе на грант ЕС создали центр психологической разгрузки для пенсионеров и инвалидов

05.12.2017 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Березе создан центр психологической разгрузки для пенсионеров и людей с инвалидностью, сообщила БЕЛТА психолог Березовского территориального центра социального обслуживания населения Алена Ополько.

Территориальный центр стал одним из победителей проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Грант Евросоюза составляет около 25 тысяч евро. Еще более 4,2 тысяч евро на реализацию инициативы по поддержке наиболее уязвимых категорий населения выделил Березовский райисполком. Основная идея — расширение спектра социальных услуг, которые помогают решить проблемы психоэмоционального характера, а также адаптация и интеграция пожилых граждан и людей с инвалидностью в социуме.

В помещениях ТЦСОН, где разместился центр психологической разгрузки, проведен ремонт, обновлены интерьеры, закуплено необходимое оборудование и мебель. В частности, в отделении адаптации оборудована студия арт-терапии. Для проведения групповых занятий по песочной и изо-терапии и работы киноклуба там установлены световые планшеты и специальный стол, SMART телевизор, приобретены различные художественные материалы. В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов появился компьютерный класс, где проводятся занятия по компьютерной грамотности и заседания IT клуба. В распоряжении посетителей пять ноутбуков с современной беспроводной аудиогарнитурой, фотопринтер и другие электронные носители.

«В Березе проживают более 3 тысяч пенсионеров и около 560 человек с инвалидностью. Практика показывает, что такие люди подвержены стрессовым ситуациям. Они зачастую испытывают чувства одиночества, невостребованности, у них снижается самооценка. В итоге ухудшается здоровье. Мы постарались создать для них комфортные условия для развития творческого потенциала и гармонизации психофизического восприятия», — подчеркнула Алена Ополько. Занятия в центре психологической разгрузки проводятся бесплатно.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Преподаватель из Солигорска обвинен во взятках за хорошие оценки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика