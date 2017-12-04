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В столице задержали серийного грабителя, который нападал на женщин сзади
05.12.2017 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Столичные оперативники при поддержке «Алмаза» задержали 35-летнего серийного грабителя, который нападал на женщин сзади, сбивал с ног и забирал сумки. Об этом
Сообщается, что 35-летний минчанин с конца ноября совершил несколько грабежей на территории Центрального и Фрунзенского районов. Его задержали на месте преступления, когда он на улице Глебки напал на молодого парня и похитил мобильник.
Установлено, что грабежи задержанный совершал в темное время (поздний вечер, раннее утро). Нападал на женщин сзади, сбивал их с ног или наносил удары и забирал их сумки.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 206 (Грабеж) УК РБ. Ранее мужчина дважды судим за разбой, а в феврале этого года освободился из мест лишения свободы.
Сотрудники милиции устанавливают его причастность к совершению таких же преступлений на территории других районов столицы.
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Задержанный ранее судим и только в этом году вышел на свободу.
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