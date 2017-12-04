В столице задержали серийного грабителя, который нападал на женщин сзади

Столичные оперативники при поддержке «Алмаза» задержали 35-летнего серийного грабителя, который нападал на женщин сзади, сбивал с ног и забирал сумки. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщается, что 35-летний минчанин с конца ноября совершил несколько грабежей на территории Центрального и Фрунзенского районов. Его задержали на месте преступления, когда он на улице Глебки напал на молодого парня и похитил мобильник.

Установлено, что грабежи задержанный совершал в темное время (поздний вечер, раннее утро). Нападал на женщин сзади, сбивал их с ног или наносил удары и забирал их сумки.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 206 (Грабеж) УК РБ. Ранее мужчина дважды судим за разбой, а в феврале этого года освободился из мест лишения свободы.

Сотрудники милиции устанавливают его причастность к совершению таких же преступлений на территории других районов столицы.