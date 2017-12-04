ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столице задержали серийного грабителя, который нападал на женщин сзади

05.12.2017 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Столичные оперативники при поддержке «Алмаза» задержали 35-летнего серийного грабителя, который нападал на женщин сзади, сбивал с ног и забирал сумки. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщается, что 35-летний минчанин с конца ноября совершил несколько грабежей на территории Центрального и Фрунзенского районов. Его задержали на месте преступления, когда он на улице Глебки напал на молодого парня и похитил мобильник.

Установлено, что грабежи задержанный совершал в темное время (поздний вечер, раннее утро). Нападал на женщин сзади, сбивал их с ног или наносил удары и забирал их сумки.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 206 (Грабеж) УК РБ. Ранее мужчина дважды судим за разбой, а в феврале этого года освободился из мест лишения свободы.

Сотрудники милиции устанавливают его причастность к совершению таких же преступлений на территории других районов столицы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанный ранее судим и только в этом году вышел на свободу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Березе на грант ЕС создали центр психологической разгрузки для пенсионеров и инвалидов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика