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В Гомельской области при самостоятельном экспресс-тестировании выявили два случая ВИЧ

05.12.2017 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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С июля 2017 года аптеки Гомельщины реализовали свыше 600 экспресс-тестов на ВИЧ по слюне. У двух человек результаты оказались положительными, повторный анализ диагноз подтвердил. Сейчас пациентам оказывается помощь, пишет городской журнал «Белка».


— Знать свой ВИЧ-статус — это так же естественно, как знать артериальное давление и температуру тела. Когда болезнь диагностируется в далеко продвинутой стадии, помочь человеку очень сложно, а иногда и невозможно, — привела доводы врач-инфекционист консультативно-диспансерного кабинета по ВИЧ/СПИД Гомельской областной инфекционной больницы Елена Казначеева.

По словам специалиста, ранняя диагностика болезни способствует своевременному лечению, улучшению качества жизни, уменьшению риска передачи вируса другому человеку.

Всем пациентам, имеющим меньше 500 иммунных клеток, назначается антиретровирусная терапия. В Гомельской области такое лечение получают 3708 человек, из них 122 ребенка.

В настоящее время идет доработка нового клинического протокола о диагностике и лечении пациентов с ВИЧ. Показания для назначения антиретровирусной терапии всем ВИЧ-инфицированным будут расширены: терапия будет назначаться независимо от иммунного статуса пациента. То есть все ВИЧ-инфицированные до выявления клинических показаний будут получать антиретровирусную терапию.

— Если начинать терапию на фоне еще полного здоровья, эффективность лечения возрастает в разы. Чаще всего лечение состоит из приема одной таблетки в день. Принимая лекарство, человек сможет родить здоровых детей и дожить до глубокой старости, — акцентировала внимание Елена Казначеева.

 
 
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С июля 2017 года аптеки Гомельщины реализовали свыше 600 экспресс-тестов на ВИЧ по слюне.

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