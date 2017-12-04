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Определен "Человек года" по версии читателей журнала Time

05.12.2017 16:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд по результатам онлайн-опроса "Человек года — 2017", получил больше голосов, чем другие мировые лидеры, артисты и активисты, сообщает журнал Time.

Определен "Человек года" по версии читателей журнала Time
© REUTERS/ Carlos Barria
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32-летний принц получил 24% голосов. Второе место заняли участники движения #MeToo, которые в течение года рассказывали о сексуальных домогательствах со стороны известных людей — у них 6% голосов.

На третьем месте расположились несколько номинантов, каждый из которых получил по 5%. Это спецпрокурор США про "российскому делу" Роберт Мюллер, футболист Колин Коперник и так называемые "мечтатели" (молодые люди, нелегально приехавшие в США со своими родителями).

Такие политики, как Владимир Путин, папа Римский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель получили по 3%.

При этом издание отмечает, что мнение читателей лишь призвано дать представление о том, кого они считают достойным этого звания, кто (в хороших или плохих новостях), пользовались наибольшей популярностью за предыдущие 12 месяцев.

"Опрос дает представление о том, как наши читатели оценивают людей, которые больше всего фигурировали в новостях за год", — отмечают в издании.

"Человек года" по версии журнала Time определяется ежегодно, начиная с 1927 года. Интернет-голосование проводится с 1998 года. Как правило, мнения редакции и читательской аудитории не совпадают.

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Так, в 2016 году читатели журнала назвали самым популярным премьера Индии Нарендре Моди, но редакция назвала "Человеком года" Дональда Трампа. В 2015 году сенатор Берни Сандерс был избран читательской удиторией, но редакция остановилась на кандидатуре канцлера Германии Ангеле Меркель.

Наследный принц Мохаммед бин Салман стал известен после того, как инициировал в Саудовской Аравии антикоррупционную компанию, в результате которой было задержано по делу задержаны около 200 человек, в том числе 11 принцев и около 30 бывших и действующих министров, а также предпринимателей.

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам читательского опроса больше всех голосов получил борец с коррупцией в Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

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