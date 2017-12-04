Половина кафе и ресторанов Минска уже забронирована к Новому году

МИНСК, 5 дек – Sputnik. Более половины кафе и ресторанов Минска уже забронированы к новогодним праздникам, сообщила во вторник начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская.

По ее словам, в декабре время работы кондитерских и булочных в Минске планируют продлить в предновогодние дни, а всего к Новому году они произведут более 1,5 тысячи тонн продукции.

"На 4 декабря, заказы на новогодние и предновогодние мероприятия осуществлены более чем в 60% объектов общепита", – цитирует БелТА слова Брезовской.

Представитель МАРТ также сообщила, что перед Новым годом средняя стоимость банкета в расчете на одного человека начинается от 30 рублей, в новогоднюю ночь – от 70.

При этом она напомнила, что в Беларуси действует норма, согласно которой кафе и рестораны не могут устанавливать для посетителей минимальную стоимость заказа.

По словам Брезовской, многие объекты общепита Минска начали принимать заказы на новогодние корпоративы уже в октябре.