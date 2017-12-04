Красный Крест: нужно уметь работать со спонтанными волонтерами

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Последние события показали, что организациям нужно уметь работать со спонтанными волонтерами — людьми, которые очень хотят помочь, располагающими временем и техническими средствами, но не имеющими специальных навыков, об этом заявил в мультимедийном пресс-центре Sputnik начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков в ходе видеомоста , приуроченного к Международному дню добровольцев.

"Поиски мальчика максима Мархалюка, которые проводились нами в сентябре этого года в Беловежской пуще, показали, что нужно уметь работать со "спонтанными" волонтерами", — рассказал Русаков.

"Спасатели всех ведомств и подразделений в круглосуточном режиме проводили поиск , который пока, к сожалению, не увенчался успехом, а через 3-4 дня начало активизироваться гражданское сообщество . Граждане Беларуси прибывали в больших количествах: максимальное число волонтеров было зафиксировано в одну из суббот в 20-х числах сентября, когда на место прибыли 1203 добровольца и были отправлены на поисковые мероприятия в лес", — отметил он.

По словам Русакова, это хорошо, поскольку люди помогают и чувствуют себя причастными к решению проблемы.

"Но, в то же время, мы, как организация, которая берет на себя какие-то обязательства по управлению, по безопасности этих волонтеров, определили, что работать со спонтанными волонтерами тоже надо уметь. Нужно разрабатывать практики, механизмы, которые помогут нам быть готовыми к тому, что если чрезвычайная ситуация произойдет, помимо подготовленных волонтеров прибудут простые граждане, которые захотят помочь, и помощь их тоже ценна", — пояснил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску БОКК.

Русаков подчеркнул, что Белорусское общество Красного Креста сейчас работает над этим, и продолжит развивать эту тему в следующем году вместе с заинтересованными государственными органами.

Подробнее о ходе поисков Максима Мархалюка можно прочитать здесь >>

Напомним, что Максим Мархалюк ушел из дома вечером 16 сентября. По информации родных, он пошел собирать грибы в Беловежскую пущу, однако домой не вернулся. Родители подняли тревогу, практически сразу к поиску ребенка подключились сотни добровольцев со всей Беларуси, волонтеры поисково-спасательных отрядов, государственные органы. 26 сентября СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика, а в начале октября его объявили в международный розыск .

Максим Мархалюк пока так и не был найден, 16 декабря будет три месяца, как он пропал.