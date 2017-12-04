|
Красный Крест: нужно уметь работать со спонтанными волонтерами
05.12.2017 17:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Последние события показали, что организациям нужно уметь работать со спонтанными волонтерами — людьми, которые очень хотят помочь, располагающими временем и техническими средствами, но не имеющими специальных навыков, об этом заявил в мультимедийном пресс-центре Sputnik начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков в ходе
"Поиски мальчика максима Мархалюка, которые проводились нами в сентябре этого года в Беловежской пуще, показали, что нужно уметь работать со "спонтанными" волонтерами", — рассказал Русаков.
"Спасатели всех ведомств и подразделений в круглосуточном режиме
По словам Русакова, это хорошо, поскольку люди помогают и чувствуют себя причастными к решению проблемы.
"Но, в то же время, мы, как организация, которая берет на себя какие-то обязательства по управлению, по безопасности этих волонтеров, определили, что работать со спонтанными волонтерами тоже надо уметь. Нужно разрабатывать практики, механизмы, которые помогут нам быть готовыми к тому, что если чрезвычайная ситуация произойдет, помимо подготовленных волонтеров прибудут простые граждане, которые захотят помочь, и помощь их тоже ценна", — пояснил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску БОКК.
Русаков подчеркнул, что Белорусское общество Красного Креста сейчас работает над этим, и продолжит развивать эту тему в следующем году вместе с заинтересованными государственными органами.
Напомним, что Максим Мархалюк ушел из дома вечером 16 сентября. По информации родных, он пошел собирать грибы в Беловежскую пущу, однако домой не вернулся. Родители подняли тревогу, практически сразу к поиску ребенка подключились сотни добровольцев со всей Беларуси, волонтеры поисково-спасательных отрядов, государственные органы. 26 сентября СК
Максим Мархалюк пока так и не был найден, 16 декабря будет три месяца, как он пропал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поиски Максима Мархалюка в Беловежской пуще показали, что общественным организациям нужно уметь правильно работать со "спонтанными" волонтерами – обычными...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии