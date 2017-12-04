Министры в декабре проведут выездные приемы граждан

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в декабре проведут выездные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На 8 декабря запланирован прием граждан у министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича в Хотимском райисполкоме.

Министр иностранных дел Владимир Макей встретится с гражданами в Червенском райисполкоме 14 декабря, в этот же день личный прием граждан проведут председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Николай Ефимчик в ОАО "Белкредо" (Новогрудок) и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в Витебском облисполкоме.

Министр обороны Андрей Равков встретится с гражданами в Борисовском райисполкоме 20 декабря, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык - в Барановичском райисполкоме 22 декабря.-0-