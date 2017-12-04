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СК проводит проверку по факту падения мужчины с моста на МКАД
05.12.2017 17:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту смерти 54-летнего жителя Минска, который вечером в понедельник упал на проезжую часть минской кольцевой дороги и
Инцидент произошел около 23:00 в понедельник.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Со слов очевидцев, он упал с пешеходного моста высотой около 6 метров на проезжую часть, где на него был совершен наезд грузовым транспортным средством DAF", — рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
В столичном УСК уточнили, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки предполагается выяснить все обстоятельства произошедшего.
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По словам очевидцев, мужчина средних лет упал с пешеходного моста на проезжую часть, где на него наехал грузовик.
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