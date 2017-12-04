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СК проводит проверку по факту падения мужчины с моста на МКАД

05.12.2017 17:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту смерти 54-летнего жителя Минска, который вечером в понедельник упал на проезжую часть минской кольцевой дороги и погиб под колесами грузовика.

Инцидент произошел около 23:00 в понедельник.

СК проводит проверку по факту падения мужчины с моста на МКАД
© Sputnik / Виктор Толочко
ГАИ: упавший с пешеходного моста мужчина погиб под колесами фуры

"Со слов очевидцев, он упал с пешеходного моста высотой около 6 метров на проезжую часть, где на него был совершен наезд грузовым транспортным средством DAF", — рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В столичном УСК уточнили, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки предполагается выяснить все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам очевидцев, мужчина средних лет упал с пешеходного моста на проезжую часть, где на него наехал грузовик.

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