СК проводит проверку по факту падения мужчины с моста на МКАД

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту смерти 54-летнего жителя Минска, который вечером в понедельник упал на проезжую часть минской кольцевой дороги и погиб под колесами грузовика .

Инцидент произошел около 23:00 в понедельник.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ: упавший с пешеходного моста мужчина погиб под колесами фуры

"Со слов очевидцев, он упал с пешеходного моста высотой около 6 метров на проезжую часть, где на него был совершен наезд грузовым транспортным средством DAF", — рассказала официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В столичном УСК уточнили, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки предполагается выяснить все обстоятельства произошедшего.