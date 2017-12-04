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БОКК: пожилые люди должны иметь возможность заниматься волонтерством

05.12.2017 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек – Sputnik. Все возрастные группы должны иметь возможность заниматься волонтерской деятельностью, в том числе пожилые люди, об этом заявила в мультимедийном пресс-центре Sputnik заместитель генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста Инна Лемешевская во время видеомоста, приуроченного к Международному дню добровольцев.

БОКК: пожилые люди должны иметь возможность заниматься волонтерством
© Sputnik / Ирина Петрович
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"Пожилые люди имеют огромный потенциал, жизненный и профессиональный опыт, который могут использовать все общественные организации для оказания помощи", – подчеркнула она.

По словам Лемешевской, в БОКК раньше очень активно работали с молодыми волонтерами, но сейчас ситуация меняется. "Мы говорим о том, что волонтерство должно идти изнутри у каждого человека. А это не только молодой человек, которого мы должны воспитать, у которого мы должны развить волонтерские навыки. Пожилой человек, который живет в отдаленном селении, тоже должен получить возможность быть волонтером и оказывать помощь сообществу, которое проживает с ним рядом. Функция общественных организаций – донести этот посыл каждому человеку, чтобы он нашел внутри себя волонтера", – пояснила заместитель генерального секретаря БОКК.

5 декабря в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел видеомост Минск – Астана – Баку – Бишкек – Кишинев, посвященный Международному дню добровольцев.

 
Теги: Минск
 
 
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Волонтерские общественные организации могут использовать жизненный и профессиональный опыт пожилых людей для оказания помощи гражданам, а не отдавать...

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