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БОКК: пожилые люди должны иметь возможность заниматься волонтерством
05.12.2017 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. Все возрастные группы должны иметь возможность заниматься волонтерской деятельностью, в том числе пожилые люди, об этом заявила в
© Sputnik / Ирина Петрович
"Пожилые люди имеют огромный потенциал, жизненный и профессиональный опыт, который могут использовать все общественные организации для оказания помощи", – подчеркнула она.
По словам Лемешевской, в БОКК раньше очень активно работали с молодыми волонтерами, но сейчас ситуация меняется. "Мы говорим о том, что волонтерство должно идти изнутри у каждого человека. А это не только молодой человек, которого мы должны воспитать, у которого мы должны развить волонтерские навыки. Пожилой человек, который живет в отдаленном селении, тоже должен получить возможность быть волонтером и оказывать помощь сообществу, которое проживает с ним рядом. Функция общественных организаций – донести этот посыл каждому человеку, чтобы он нашел внутри себя волонтера", – пояснила заместитель генерального секретаря БОКК.
5 декабря в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
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Волонтерские общественные организации могут использовать жизненный и профессиональный опыт пожилых людей для оказания помощи гражданам, а не отдавать...
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