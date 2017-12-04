Пили, ругались, злились. В Гомеле начался суд над мужчиной, протаранившим фургоном жену и ребенка

Суд Новобелицкого района Гомеля начал рассматривать уголовное дело в отношении 29-летнего гомельчанина Александра Сапеги. Его обвиняют в смерти пятилетнего сына Вани.





Трагедия произошла в июле в одном из частных подворий в Новобелице. Подвыпивший глава семейства поскандалил с домашними, уселся в рабочий грузовой рефрижератор Iveco и задним ходом начал таранить ворота. Как раз в этом месте находились жена и его пятилетний сын. Малыш погиб на месте, его маму в тяжелом состоянии увезла скорая, женщину удалось спасти.





Мужчину обвиняют сразу по трем статьям — «Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения», «Умышленное уничтожение имущества, повлекшее смерть малолетнего», «Насилие в отношении лица, выполняющего общественный долг». Ранее он уже был неоднократно судим за хулиганство и кражи.

«Пускай вменяют, что хотят! Я просто хочу, чтобы это быстрее закончилось!»

Потерпевшими в деле признаны трое — мать Александра Тамара, его супруга Ольга и случайный прохожий, который задерживал обвиняемого, Юрий. Все они сидят на разных скамьях, между собой не общаются. Позже станет ясно почему.

Прокурор спросил, чем занимался обвиняемый 30 июля, в день трагедии, а также накануне. Оказалось, что все это время Александр пил сначала пиво, затем водку. Объемы выпитого назвать не смог.

— 29-го июля конфликт с родными у вас был? — обращается к обвиняемому гособвинитель.

— Нет, явного не было.

— Что это значит?

— Это значит, что наш конфликт длится не один, не два и не три дня. Упреки со стороны матери были постоянными. Она была недовольна, что потребляю алкоголь, — объясняет Александр.

За три недели до трагедии он, жена Ольга и двое детей съехали со съемной квартиры, которую снимали в Зябровке, к матери Александра в частный дом в Новобелице. Долго вместе жить не планировали — переехали, чтобы сэкономить деньги на арендное жилье, которым планировали в ближайшем будущем обзавестись. Отношения не складывались с первых дней совместного проживания.

Со слов Александра мама постоянно высказывала свое недовольство то невесткой, то его чрезмерным употреблением алкоголя. Возникали скандалы и стычки. 30 июля конфликт перешел в активную стадию. Сын не один раз замахивался на мать, затем, чтобы отомстить за обидные слова в свой адрес, решил снести ворота.

— Зачем повреждали ворота? — спрашивает адвокат.

— Я сам три года назад ставил эти ворота. Хотел, чтобы никому не досталось.

— Вы хотели повредить в этом доме все, что принадлежало вам?

— Да.





Постепенно у обвиняемого возникает раздражение. Ему не нравятся вопросы адвоката. Особенно те, которые касаются причинения телесных повреждений матери.

— Так вы признаете себя виновным по 149-й статье (Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. — Прим. TUT.BY)?

— Пускай вменяют, что хотят! Я просто хочу, чтобы это быстрее закончилось! — повышает голос обвиняемый. — А я могу от вас вообще отказаться? — неожиданно обращается он к защите.

«Ванечка лежит весь в крови на дорожке, а Оля — под воротами»

Второй в суде выступила мать обвиняемого. Судья предупредил пенсионерку, что на правах родственницы она имеет права отказаться от показаний.

— Нет! Буду говорить! — непреклонна пенсионерка. И тут же начинает рассказ.

Ее отношения с сыном испортились после того, как он женился. По ее словам, невестка настраивала Александра против матери, выпивала, за что ее даже уволили с работы.

— Да говори ты правду! — не выдерживает обвиняемый. Но женщина не реагирует на выпад сына и продолжает.

— За день до этого Саша был дома с детьми. Все было нормально. Тут в два часа приходит его жена с работы и приносит две двухлитровые бутылки пива. Они пили до ночи, и она не раз еще бегала за добавкой. Я неоднократно делала замечания. Утром 30 июля выхожу — снова сидят во дворе и пьют. Говорю: «Саша, ты бы вместо того, чтобы деньги на это тратить, долг мне вернул». Он еще раньше 140 рублей у меня брал. Но они как сидели, так и сидят. В часов 10 выхожу — они опять пьют. Я говорю: «Тебе на погрузку завтра (обвиняемый работал водителем-экспедитором в одной из частных фирм. — Прим. TUT.BY), и тебе ведь, Оля, говорю, на работу».

Эти рекомендации вскоре сыграли с женщиной злую шутку. Через какое-то время сын ушел с соседом выпить, а когда вернулся, зачем-то решил разрушить дом. Для этого пытался завести рабочий фургон. Когда мать забрала ключи, начал ее избивать. Через какое-то время нашел запасные ключи и прыгнул в авто.

— Слышу, заводится машина и на резких газах едет в калитку, раздался сильный стук. Потом второй раз. Стены начали дрожать. Я за Машку и бегом в спальню. Позже выскакиваю на улицу, фургон стоит около 76-го дома. Ванечка лежит весь в крови на дорожке, а Оля — под воротами, — вытирает слезы Тамара Ивановна.

В качестве гражданского иска мать обвиняемого просит возместить средства, которые она потратила на ремонт и установку ворот.





Вторая потерпевшая — жена Александра Ольга трагические события конца июля вспоминает по-своему.

«Мы сидели во дворе, рассуждали, общались. Мама, муж, дети…»

Женщина не скрывает, в тот день и накануне они действительно пили пиво.

— Муж звонит на работу: «Оля меня угостили рыбой, давай попьем пива». Мы решили отдохнуть. У него был тяжелый график, он не высыпался, постоянно работал. Мы сидели во дворе, рассуждали, общались. Мама, муж, дети… Конфликта не было, но были постоянные упреки. В основном из-за денег. Когда у Тамары Ивановны нет денег — все плохие… Я просила — пожалуйста, Тамара Ивановна, не трогайте его в таком состоянии, зачем сейчас выяснять отношения?

Ольга утверждает, она не видела ударов, которые Александр наносил матери. Зато слышала постоянные оскорбления женщины в адрес мужа.

— Саша пришел, они снова сцепились в коридоре. Я просила, пожалуйста, хватит, дети в доме. Говорила, Тамара Ивановна, вы — взрослый человек, он пьяный, не надо его трогать.

Потом, по словам Ольги, ей позвонила тетя, она разговаривала с ней, вышла во двор, увидела, что в заборе дыра (в порыве Александр выломал лист металлопрофиля), пыталась ее закрыть. В этот момент муж и совершил на нее наезд.

— Вы видели, что машина двигается задним ходом?

— Я разговаривала по телефону, видно, отвлеклась. Думала, что проскочу между калиткой и автомобилем, но не успела. Автомобиль ударил, я упала. Потом был второй наезд в столб калитки. Я в это время лежала под машиной. Было очень больно.

— Где в этот момент находился ваш ребенок?

— Я думала в доме. Оказалось, что был рядом. Получается, что я была со стороны улицы, а Ваня — во дворе, видимо, выбежал из дома.

Напомним, на пятилетнего Ваню упал столб, который Александр снес грузовиком. В итоге малыш получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте.

— Саша никак не мог меня видеть, — акцентирует внимание суда женщина.

Кстати, от подачи гражданского иска она отказалась. Сказала, что сейчас чувствует себя хорошо и последствий травм, полученных 30 июля, не ощущает. Вместе с тем, в результате наезда согласно медицинскому заключению у женщины были порваны связки на ногах, повреждены сухожилия на пальце руки, выбиты четыре зуба.

После показаний Ольга попросила отпустить ее из зала суда. На прощание женщина подбадривающе моргнула в сторону клетки с обвиняемым.

«На меня вывалился человек в шортах, с голым торсом, в руках у него — торцовый ключ»

Также сегодня суд заслушал показания еще одного потерпевшего — случайно оказавшегося в тот день рядом с местом трагедии гомельчанина Юрия. Мужчина ехал на автомобиле по своим делам и стал невольным свидетелем происходящего. Он же позже и задержал обвиняемого.

— Я ехал по Урицкого, дорогу перегородил грузовой фургон. Подумал еще, что кто-то паркуется. Остановился и жду. Но неожиданно машина тронулась назад, прямо на человека. Я стал сигналить и показывать водителю жестами, что он не туда едет, но он уже ударил в ворота. Потом отъехал вперед на несколько метров, взял разгон и снова стал двигаться в сторону ворот. Потом был третий удар. Я вышел из машины и побежал к водителю, стал открывать водительскую дверь. На меня вываливается человек в шортах, с голым торсом, в руках у него — торцовый ключ. Я схватился за ключ, чтобы он не ударил. Между нами завязалась борьба. Мы катались по земле метров двадцать. Никто на помощь не пришел, все просто смотрели. Наконец подбежал, как я понял, сосед, что-то сказал ему — и только тогда он успокоился. В этот момент уже и милицейская машина подъехала.

Материальных претензий у Юрия к обвиняемому нет и вообще пострадавшей стороной мужчина себя не считает. Говорит, что его пару ссадин и царапин, которые он получил во время задержания обвиняемого, — ничто по сравнению с тем ужасом, который пережили другие участники трагедии.





В четверг в суде Новобелицкого района очередное заседание. Будут заслушаны показания свидетелей.