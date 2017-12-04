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Столичные транспортники рассказали, как улучшить движение трамваев на Якуба Коласа

05.12.2017 18:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные транспортники разработали рекомендации, как улучшить систему движения трамваев. Газета «Звязда» узнала, какие есть предложения по развитию этого вопроса на улице Якуба Коласа.


Ситуация с трамвайным движением на Коласа осложнена тем, что тут не ходит другой общественный транспорт. Поэтому во время ДТП на путях у пассажиров нет возможности пересесть на тот же автобус. В итоге, люди вынуждены ждать или идти пешком на метро. К слову, в прошлом году трамваи стояли на Коласа около ста раз.

И именно этому участку посвящена значительная часть документа с рекомендациями по развитию трамвайного движения, который подготовлен по заказу «Столичного транспорта» и связи Белорусским союзом транспортников.

— Мы понимаем, что сегодня проблемы в движении трамваев связаны с ДТП, которые совершают на путях автомобили. Также по ПДД движение по трамвайному полотну разрешено, когда водители поворачивают налево. И не будем забывать, что после реконструкции 2013 года между рейками были положены бетонные плиты, которые соблазняют водителей использовать для движения и эту полосу, — говорит начальник отдела организации пассажирских перевозок «Столичного транспорта и связи» Александр Коптюх.

Но транспортники предлагали рассмотреть обособление трамвайных рельс не жестким барьером, а другими средствами, которые позволили бы проезжать по рельсам автомобилям экстренных служб. Например, повышением бортового камня, установкой полусфер.

— На отдельных перегонах предлагалось поставить между путей забор, который бы разделял встречные течения. Но для этого потребуется внести коррективы в нормативные документы по строительству. Да и местами такой забор поставить технически невозможно.

Составители плана также предложили создать еще одно разворотное кольцо — непосредственно у станции метро «Площадь Якуба Коласа» на месте существующей парковки.

— Идея прекрасная, так как тогда можно создать чисто локальный маршрут по всей длине улицы Коласа, который доставит к метро. И также исключится несколько довольно проблемных участков.

Но на Коласа еще есть и такие места, где трамвай высаживает людей прямо посреди дороги. А водитель машины может и не затормозить.

— Таких остановок пять. В инвестиционную программу Минска на 2018 год мы внесли предложение разработки проектно-сметной документации по их оборудованию рефюжами — посадочными островками. Надеемся, что ее примут. Ведь задались случаи, когда водители сбивали пассажиров трамвая. Обойтись без рефюжей можно было 2−3 десятилетия назад, когда автопоток был меньше в десятки раз. Да и на пропускной способности улицы их отсутствие также сказывается далеко не лучшим образом: две полосы стоят и ждут, пока закончится посадка-высадка.

Но когда предполагается воплотить эти предложения в жизнь?

— Мы уже разослали в «Минсктранс» и ГАИ соответствующий план мероприятий на 2018 и 2019 годы. Кроме процедуры согласования, нужно еще найти и средства — доведение трамвайной инфраструктуры, как говорят, «до ума», потребует существенных денежных вливаний. Вместе с тем этот план мы предполагали вынести на заседание комиссии по улучшению качества трамвайного движения при Мингорисполкоме. Надеемся, что оно состоится в декабре.

 
Теги: Минск
 
 
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