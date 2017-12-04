В Городке продают куриные яйца с телефоном МЧС

Птицефабрика в Городке выпустила партию куриных яиц с надписью «МЧС 101», сообщает сайт этого ведомства.





Таким образом местное подразделение МЧС и ОАО «Птицефабрика Городок» решили напомнить населению о безопасности. В магазины предприятия поступила партия из 150 тысяч яиц.

— Необычная продукция вызвала живой интерес у покупателей. Спасатели уверены, что вопросы безопасности жизнедеятельности актуальны всегда, и напомнить о них людям никогда не лишне, — отмечают в МЧС.

Городокские спасатели планируют и в дальнейшем размещать социальную рекламу на продукции местной птицефабрики.