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В Городке продают куриные яйца с телефоном МЧС
05.12.2017 19:04 — Новости Общества | Tut.by
Птицефабрика в Городке выпустила партию куриных яиц с надписью «МЧС 101»,
Таким образом местное подразделение МЧС и ОАО «Птицефабрика Городок» решили напомнить населению о безопасности. В магазины предприятия поступила партия из 150 тысяч яиц.
— Необычная продукция вызвала живой интерес у покупателей. Спасатели уверены, что вопросы безопасности жизнедеятельности актуальны всегда, и напомнить о них людям никогда не лишне, — отмечают в МЧС.
Городокские спасатели планируют и в дальнейшем размещать социальную рекламу на продукции местной птицефабрики.
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В магазины поступила партия из 150 тысяч яиц с надписью "МЧС 101".
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