МИНСК, 5 дек – Sputnik. Доступ к АИС "Расчет" может временно отсутствовать у пользователей утром в четверг 7 декабря, сообщили во вторник в небанковской кредитно-финансовой организации "Единое расчетное и информационное пространство".

На этот день на период с 06:00 до 07:00 планируется проведение технических работ в системе.

"В этой связи доступ к услугам системы АИС "Расчет" возможно будет отсутствовать", – сказали в ЕРИП.

Там также принесли извинения пользователям АИС за возможные неудобства.