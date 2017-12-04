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Система "Расчет" может не работать в Беларуси утром 7 декабря

05.12.2017 19:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 дек – Sputnik. Доступ к АИС "Расчет" может временно отсутствовать у пользователей утром в четверг 7 декабря, сообщили во вторник в небанковской кредитно-финансовой организации "Единое расчетное и информационное пространство".

На этот день на период с 06:00 до 07:00 планируется проведение технических работ в системе.

"В этой связи доступ к услугам системы АИС "Расчет" возможно будет отсутствовать", – сказали в ЕРИП.

Там также принесли извинения пользователям АИС за возможные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
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В ЕРИП заверили, что проблемы с оплатами счетов временные – технические работы в системе будут проводиться час.

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