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Система "Расчет" может не работать в Беларуси утром 7 декабря
05.12.2017 19:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 дек – Sputnik. Доступ к АИС "Расчет" может временно отсутствовать у пользователей утром в четверг 7 декабря, сообщили во вторник в небанковской кредитно-финансовой организации "Единое расчетное и информационное пространство".
На этот день на период с 06:00 до 07:00 планируется проведение технических работ в системе.
"В этой связи доступ к услугам системы АИС "Расчет" возможно будет отсутствовать", – сказали в ЕРИП.
Там также принесли извинения пользователям АИС за возможные неудобства.
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В ЕРИП заверили, что проблемы с оплатами счетов временные – технические работы в системе будут проводиться час.
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