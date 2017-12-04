|
22 года колонии получил житель Бреста, который поджег автосервис, чтобы скрыть следы убийства
05.12.2017 20:20 — Новости Общества | Tut.by
5 декабря в Бресте огласили приговор по обвинению 27-летнего мужчины в убийстве с особой жестокостью и покушении на уничтожение имущества общеопасным способом. Об этом сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.
Мужчину признали виновным и назначили 22 года лишения свободы в колонии усиленного режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Преступление обвиняемый
Прибывший на место наряд Департамента охраны обратил внимание на следы крови и поставил на след служебную собаку.
Как выяснилось, подозреваемый в убийстве прятался за гаражом в 700 метрах от автосервиса. Задержанный пояснил, что во время застолья между ним и сторожем произошел конфликт, во время которого он нанес ему несколько ударов ножом, а потом устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время застолья мужчина нанес несколько ударов ножом знакомому сторожу, а затем устроил пожар.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии