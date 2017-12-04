22 года колонии получил житель Бреста, который поджег автосервис, чтобы скрыть следы убийства

5 декабря в Бресте огласили приговор по обвинению 27-летнего мужчины в убийстве с особой жестокостью и покушении на уничтожение имущества общеопасным способом. Об этом сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.

Мужчину признали виновным и назначили 22 года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Преступление обвиняемый совершил 9 июля . В Департамент охраны поступила информация о пожаре в здании автосервиса. После того как возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС, в помещении обнаружили обгоревший труп сторожа с резаными ранами в области живота и шеи.

Прибывший на место наряд Департамента охраны обратил внимание на следы крови и поставил на след служебную собаку.

Как выяснилось, подозреваемый в убийстве прятался за гаражом в 700 метрах от автосервиса. Задержанный пояснил, что во время застолья между ним и сторожем произошел конфликт, во время которого он нанес ему несколько ударов ножом, а потом устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления.